Dominio de Atauta consolida su propuesta enoturística en vertiente soriana de Ribera del Duero

Lunes, 23 Febrero 2026 14:11

Dominio de Atauta afianza su actividad enoturística como una de las experiencias de referencia en el Valle de Atauta, en el corazón de la vertiente soriana de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Esta actividad permite a quienes participan entender mejor el éxito que supone combinar patrimonio vitivinícola, paisaje y vinos singulares.

Desde la puesta en marcha de esta acción en 2022, la bodega ha duplicado las visitas, hasta alcanzar las 650 personas durante el año pasado.

La bodega soriana ofrece actualmente dos tipos de visita exclusivas y para grupos muy reducidos (6-8 personas), de martes a domingo, incluyendo festivos, diseñadas como una experiencia muy cuidada para profundizar

en el conocimiento del territorio, sus viñedos históricos y su forma de entender el vino.

La visita comienza en la bodega con una introducción al territorio y su singularidad. A continuación, se realiza un paseo por el viñedo que permite conocer algunas de las parcelas más excepcionales del valle, entre ellas

La Roza, un viñedo con más de 165 años de antigüedad.

El recorrido incluye una parada en el Mirador de Antiguas Bodegas, desde el que se observa El Plantío, un conjunto de 141 bodegas y 25 lagares excavados en roca caliza, construidos mayoritariamente en el siglo XIX, con referencias documentales de viñedo en la zona que se remontan al año 1201.

Esta experiencia continúa en Punto Alto, un pequeño viñedo en vaso situado a 1.050 metros sobre el nivel del mar, compuesto por cepas en pie franco de unos 120 años.

Este viñedo es un claro ejemplo de viticultura extrema adaptada a las duras condiciones climáticas del valle.

Posteriormente se visita La Roza, un viñedo de 2,29 hectáreas dividido en 19 parcelas, de las cuales tres, con 689 cepas, destacan especialmente por su calidad.

La experiencia para esta primera opción de visita finaliza en la bodega con la cata de cuatro vinos, que puede completarse con un plato de quesos manchegos gourmet de la Quesería 1605, perteneciente al mismo grupo que Dominio Atauta: Bodegas Terraselecta.

Experiencia privada Parajes de Atauta



Dominio de Atauta ofrece también, como segunda alternativa enoturística, una experiencia privada, que reproduce el recorrido de la Experiencia Valle de Atauta en exclusiva para cada grupo.

La visita concluye con la cata de varios de sus vinos más icónicos: Albillo Mayor, Parada de Atauta, Dominio de Atauta, Valdegatiles y Llanos del Almendro.

Con estas propuestas, Dominio de Atauta ha señalado que refuerza su apuesta por un enoturismo de calidad, basado en la autenticidad del territorio, la conservación del viñedo histórico y una experiencia cercana

y personalizada para el visitante.

Dominio de Atauta se sitúa en la vertiente soriana de la Ribera del Duero, en el corazón del Valle de Atauta, un paraje con unas características únicas para el cultivo de la vid debido a las condiciones excepcionales de clima, orografía y variedad de suelos.

El trabajo de un equipo ilusionado con el proyecto, con Jaime Suárez al frente de la enología, e Ismael Sanz, en la viticultura, se ve reflejado en unos vinos que año tras año reciben el reconocimiento de la crítica tanto nacional como internacional.

Bodega Dominio de Atauta se integra en Terraselecta, una compañía que elabora vinos en ocho denominaciones de origen, buscando expresar el carácter más singular de cada una de ellas a través de sus elaboraciones: Dominio de Atauta y La Celestina (Ribera del Duero); Viñas del Cénit (Tierra del Vino de Zamora); Bodegas Naia (Rueda); Bodegas Mano a Mano (Vino de la Tierra de Castilla); Viña Nora (Rías Baixas), Pazos del Rey (Monterrei); Bodegas Óbalo (La Rioja); y Álvaro Domecq (Jérez).

A las bodegas se suma Quesería 1605, bajo la D.O. Artesano Manchego.