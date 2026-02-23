Tragsa elaborará pliego del servicio de control de calidad del agua potable en Soria

La Junta de Gobierno de la Diputación provincial de Soria ha aprobado encargar a medio propio, a la empresa Tragsa, la elaboración del nuevo pliego que regirá la licitación del servicio de mantenimiento de los equipos de tratamiento de aguas de consumo humano y control de calidad de agua en los municipios de la provincia.

Este nuevo pliego se elaborará teniendo en cuenta la realización de los análisis de todos los parámetros actualizados que rigen en la normativa europea en relación a la calidad del agua para consumo humano.

Una vez que se lleve a cabo esta redacción del nuevo pliego, la institución provincial sacará a licitación este servicio que se presta a todos los municipios interesados en disponer de estos controles de calidad que llevará a cabo la empresa que resulte adjudicataria.

Mientras tanto, en la pasada Junta de Gobierno, se aprobó prorrogar el servicio que actualmente se presta, pero solo hasta que se lleve a cabo la adjudicación con el nuevo pliego que a partir de ahora se encargará de redactar Tragsa por un importe estimado de 5.647 euros, que incluye además el pliego del servicio de explotación y mantenimiento de instalaciones de depuración que componen el sistema integral de las aguas residuales del Parque Natural del Cañón del Río Lobos y la EDAR de Cabrejas del Pinar.

La Junta de Gobierno aprueba también dos convenios de colaboración en materia de deportes, uno con el Club Deportivo ANDE Soria dotado con 6.000 euros para financiar la promoción deportiva de las personas con discapacidad intelectual; u otro con el Club Deportivo Balonmano Soria, dotado con 30.000 euros, para financiar la participación en la División de Honor Plata Masculina.