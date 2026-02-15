Reabierta carretera N-110 en San Esteban de Gormaz tras bajar crecida del Duero

Domingo, 15 Febrero 2026 09:22

La carretera N-110 a su paso por San Esteban de Gormaz ha sido reabierta al tráfico a primera hora de este domingo debido a la bajada del nivel de las aguas del Duero en esa zona.

Ayer, en torno a las 14:00 horas, la Jefatura Provincial de Tráfico acordó el corte de la circulación en la N-110 por inundación de la calzada a ambos lados del puente medieval de la localidad sanestebeña.

La medida respondió a criterios de seguridad vial.

En caso de necesidad, se facilitó la movilidad entre ambas márgenes del río para los vecinos que lo requirieran, con coordinación de los servicios actuantes.

La situación en San Esteban de Gormaz durante el episodio de crecida del Duero derivó también en actuaciones de protección a la población con el desalojo de doce personas de tres viviendas situadas en la margen izquierda del río, así como de otras tres personas responsables del camping municipal ubicado en la ribera del Duero.

Todas las personas desalojadas quedaron realojadas en otras viviendas de su propiedad o de familiares.

Ninguna persona precisó realojo en recursos residenciales municipales ni en dispositivos de la Junta de Castilla y León.

La Guardia Civil, a petición del alcalde de la localidad, participó desde primera hora en todos los desalojos.

La Guardia Civil mantiene presencia en todo el término municipal y continúa con tareas de auxilio y asistencia en pedanías que han quedado aisladas por carretera.

Durante la jornada se han registrado incidencias puntuales en el suministro eléctrico.

Las compañías distribuidoras atendieron esas incidencias y restablecieron el servicio en los puntos afectados.