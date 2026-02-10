El Parque Micológico Montes de Soria concede permisos de recolección para 2026

Martes, 10 Febrero 2026 12:18

Montes de Soria ha iniciado la expedición de permisos de recolección para la temporada 2026 tanto a través de su web (www.asociacionmontesdesoria,com) como de los puntos autorizados (Ayuntamientos y colaboradores) para que todos los amantes de la micología adquieran los permisos que permiten recolectar en el Parque Micológico más grande de España.

Por el momento, se mantiene las tarifas y modalidades de la venta de permisos del año pasado y desde la zona se muestran expectantes a la aparición de los primeros ejemplares de las especies más habituales de esta época como son los marzuelos (Hygrophorus marzuolus) y angulas de monte (Craterellus lutescens y C.tubaeformis).

De cara a esta primavera también se ha confirmado la apuesta que mantiene Montes de Soria con dos de los grandes eventos que se realizan en este periodo del año: las III Jornadas del Marzuelo, que se celebrarán en Navaleno el fin de semana del 7 y 8 de marzo, así como la Feria Micológica de Tierras Altas, prevista para mediados de mayo.

En cuanto a la tipología de los permisos se puede elegir entre varias modalidades de los mismos, enmarcados dentro de los criterios de sostenibilidad establecidos por el Parque Micológico.

Se mantiene la tarifa general recreativa (abierta a todos los amantes de la micología) que tiene un precio de 10 euros para dos días, con un máximo de 5 kilos de recogida diarios, un permiso pensado para potenciar el micoturismo y la visita al territorio.

En el caso de los vecinos empadronados en los pueblos que forman parte del Parque Micológico, podrán obtener, por 3 euros, el permiso recreativo, durante toda la temporada, con un máximo de 5 kilos diarios o por 10 euros, el permiso de temporada para su uso comercial, donde se puede recoger y comercializar un máximo de 30 kilos diarios.

Por otro lado, aquellos recolectores que tengan cualquier vínculo especial en cualquiera de los pueblos que forman parte de Montes de Soria, podrán obtener un permiso de recolección recreativo de temporada por diez euros, mientras que los vinculados que quieran obtener uno para uso comercial para toda la temporada, su precio asciende a 50 euros, recordando que no existe permiso comercial para aquellos que no están vinculados al territorio.

Desde Montes de Soria se invita a los amantes de la micología que sean vecinos y vinculados a nuestros pueblos, a anticiparse en la obtención de su permiso para toda la temporada 2026 (válido hasta 31 de diciembre), pudiendo disfrutar de la tranquilidad de ir legalmente a recolectar lo que vayan ofreciendo los montes en cualquier momento.

Es importante señalar, de cara a los recolectores, que el Parque Micológico Montes de Soria está identificado con el código PMSO-50.001, establecido por la Junta de Castilla y León, pero que nada tiene que ver con el Acotado Micológico Pinares de Urbión SO-50.001 que tiene su propia gestión de la regulación y no pertenece a Montes de Soria.

Montes de Soria es una asociación sin ánimo de lucro, que sigue creciendo y de la que ya forman parte más de un centenar de propietarios forestales de las provincias de Soria y Burgos, que poseen montes en el Parque Micológico PMSO-50001 y en Acotado SO-50002, ubicados en 97 localidades pertenecientes a 72 municipios (70 de Soria y 2 de Burgos), que trabajan por la gestión micológica conjunta de sus bosques productores de setas configurando la mayor superficie continua regulada de toda la región y el mayor Parque Micológico de España.

A través de su página web, www.asociacionmontesdesoria.com se puede ampliar la información de los servicios que ofrecen desde la asociación y en la que se incorpora toda la información relativa al Parque Micológico.