Diputación reactiva ayudas anuales para fomentar práctica deportiva en la provincia

Martes, 10 Febrero 2026 12:26

La Diputación de Soria ha celebrado esta mañana la Comisión de Deportes, en la que se han dado los primeros pasos para reactivar las ayudas anuales destinadas a fomentar la práctica deportiva en todos los rincones de la provincia, tanto a través de los ayuntamientos como de los clubes deportivos, en todos los niveles y disciplinas.

Uno de los principales asuntos aprobados ha sido la convocatoria de ayudas a clubes y delegaciones deportivas, tanto de Soria capital como de la provincia, que participan en competiciones federadas durante la temporada 2025-2026.

El presupuesto total asciende este año a 300.000 euros, que se repartirán priorizando a los clubes de los municipios de la provincia, a los que se destinarán 175.000 euros, mientras que los clubes de la capital contarán con una dotación de 110.000 euros.

“El objetivo es garantizar que los clubes que dan vida deportiva a nuestros pueblos puedan desarrollar su temporada con normalidad, especialmente en lo que respecta a los desplazamientos y al sobrecoste que estos suponen”, ha explicado el diputado del área de Deportes, Sergio Frías.

Dentro de esta misma convocatoria, la comisión ha acordado reservar una partida específica de 15.000 euros para subvencionar a los clubes que organizan pruebas incluidas en los circuitos ‘Soria Puro Oxígeno’ de BTT y Trial Running.

Esta decisión responde a la experiencia del primer año de esta liga provincial, en la que muchas de las pruebas ya no son organizadas únicamente por ayuntamientos, sino también por los propios clubes deportivos.

Por otro lado, desde el Departamento de Deportes se han aprobado más de 450.000 euros de presupuesto y las bases reguladoras de tres líneas de ayudas dirigidas a ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes.

En primer lugar, se ha aprobado la convocatoria de subvenciones para la contratación de uno o dos monitores/as sociodeportivos por parte de los ayuntamientos, durante un periodo de 12 meses comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027. Esta línea cuenta con un presupuesto total de 255.000 euros y permite contrataciones a jornada completa, media jornada o un cuarto de jornada.

Asimismo, se ha aprobado una segunda línea de ayudas dotada con 125.000 euros, destinada a ayuntamientos que organicen eventos deportivos, federados o no, durante la temporada 2025-2026. De este importe, 75.000 euros se destinarán a actividades deportivas federadas y no federadas, mientras que 50.000 euros se reservarán para aquellas pruebas incluidas en los circuitos ‘Soria Puro Oxígeno’ de BTT y Trial Running.

Por último, la Comisión de Deportes ha aprobado las bases de una tercera línea de ayudas, con un presupuesto de 100.000 euros, destinada a la adquisición de equipamiento deportivo, material no fungible y juegos populares o tradicionales por parte de los ayuntamientos. Entre el material subvencionable se incluyen canastas, porterías, equipamiento de voleibol o tenis, parques saludables y otros elementos destinados a la práctica deportiva y al ocio activo.

En relación con las competiciones que la Diputación de Soria convoca cada año, la Comisión de Deportes ha aprobado una nueva edición del 30º Trofeo InterPueblos Diputación de Soria, que contará con una partida presupuestaria de 12.000 euros.

Las modalidades incluidas en esta edición serán fútbol sala, frontenis, fútbol y pádel.

El plazo de inscripción se abrirá el próximo 14 de febrero a las 00:00 horas y permanecerá abierto hasta el 11 de marzo a las 23:59 horas.

Para facilitar el proceso, el departamento de Deportes ha habilitado una plataforma online a través de la cual los equipos podrán formalizar su inscripción en el siguiente enlace: https://www.sportchip.es/campeonato-interpueblos-diputacion-de-soria-2025/

Por último, la comisión ha aprobado la convocatoria del Campeonato Provincial de Juegos Populares, que se organiza en colaboración con los ayuntamientos de la provincia. Este año se celebrará la 38ª edición de un campeonato que tiene lugar cada año en una localidad diferente.

Bolos, bolillos, calva, rana y tanguilla son las modalidades en las que compiten los participantes, fomentando la convivencia entre vecinos de los pueblos y contribuyendo a la recuperación y puesta en valor de los juegos tradicionales, que con el paso del tiempo han ido consolidándose como parte del programa festivo de muchos municipios de la provincia.