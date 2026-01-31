La Junta informa favorablemente dos proyectos para regadío en Langa y Ólvega

Sábado, 31 Enero 2026 09:23

La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta en Soria ha informado esta semana dos proyectos para la puesta en regadío de terrenos en los términos municipales de Langa de Duero y Ólvega.

En ambos casos, la Comisión ha acordado que los proyectos no precisan tramitación de evaluación de impacto ambiental ordinaria por no tener efectos significativos sobre el medio ambiente de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación de impacto ambiental, informando favorablemente e incluyendo una serie de medidas correctoras y protectoras para la protección del medioambiente que se han recogido en el texto de informe ambiental aprobado.

El primero de los proyectos, promovido por Viñedos y Bodegas Don Ángel, S.L.U., tiene como finalidad la transformación en regadío, para una plantación de viñedo, de una serie de parcelas del polígono 47 del término municipal de Langa de Duero.

La actuación prevista permitirá incrementar la superficie regable desde 10,42 hectáreas hasta 14,7425 hectáreas, lo que supone un aumento real de 4,3225 hectáreas.

Asimismo, el volumen máximo anual de agua pasará de 6.195,73 metros cúbicos a los 8.765,89.

El objetivo principal del proyecto es ampliar la zona de cultivo destinada al viñedo de la bodega, con el propósito de mejorar tanto la cantidad como la calidad de la producción.

El otro proyecto, promovido por Aperitivos de Añavieja, S.A., tiene como objetivo la puesta en regadío de 21,5 hectáreas situadas en varias parcelas del polígono 1 de Muro, en el término municipal de Ólvega. Para ello, se emplearán dos pozos ubicados en la parcela 635, con una profundidad de 108 metros cada uno, destinados a garantizar el suministro de agua necesario.

Uno de los pozos abastecerá a la industria agroalimentaria, así como a servicios asimilables a uso urbano y al riego por goteo de manzanos, con un consumo anual máximo de 44.156 metros cúbicos.

El segundo pozo se dedicará íntegramente al riego de 16,8 hectáreas, con un consumo máximo anual de 132.610 metros cúbicos, mediante un sistema de tuberías móviles de aluminio conectadas a la red principal.

Modernización del regadío del Canal de Ines y del Canal de Eza

En relación con el informe técnico preliminar del proyecto de modernización del regadío de las comunidades de regantes de los canales de Ines y Eza, y teniendo en cuenta la situación arqueológica existente en el área afectada por las plantas fotovoltaicas, la tubería de impulsión y el nuevo edificio, y dado que no es posible modificar su emplazamiento dentro de los límites expropiados, la Comisión ha autorizado la excavación de unas 200 estructuras arqueológicas negativas documentadas; autorizar la demolición de la majada de Cerrillo, dado su estado de ruina y siempre que se adopten las correspondientes medidas de documentación; y realizar la hinca de los postes de los paneles fotovoltaicos y realizar la interconexión eléctrica mediante líneas aéreas, evitando la apertura de nuevas zanjas, llevando a cabo la documentación correspondiente de las estructuras directamente afectadas.