Impulso Emprende incentiva creación de 19 nuevos emprendimientos en 2025 en la provincia

Jueves, 05 Marzo 2026 14:15

El programa Impulso Emprende sigue siendo un pilar fundamental para la creación de empresas en la provincia de Soria, según ha resaltado la Cámara de Comercio. En 2025, se han atendido a 105 nuevos emprendedores, se han tutorizado 35 proyectos y se han creado 19 nuevas empresas, generando 25 puestos de trabajo.

Desde la puesta en marcha del Semillero de Proyectos en 2016, el balance acumulado alcanza los 454 proyectos empresariales asesorados, de los cuales 164 se han constituido como empresa, generando un total de 617 puestos de trabajo, según ha explicado el presidente de la institución cameral, Alberto Santamaría, en la rueda de prensa convocada para hacer balance del año pasado.

El 36 por ciento de los proyectos acompañados culminan en la creación efectiva de una empresa, un dato que refleja a su juicio la solidez del modelo de asesoramiento técnico personalizado.

El año 2025 confirma además el máximo histórico de atención alcanzado en 2024, con 105 personas emprendedoras atendidas, más del doble que en los primeros años de funcionamiento del servicio.

Esta cifra evidencia una demanda sostenida y la consolidación del Semillero como referencia provincial en materia de emprendimiento.

En cuanto al perfil de las empresas creadas, 2025 presenta una diversificación sectorial equilibrada, con un claro predominio del sector servicios, que concentra el 42% de las iniciativas.

Le siguen el comercio (21%), la hostelería y el sector educativo (11% cada uno), mientras que los sectores industrial, construcción y forestal representan un 5% respectivamente.

Territorialmente, la mayor concentración de nuevas empresas se localiza en el entorno de El Burgo de Osma (32%) y en el área de Ólvega (26%), lo que demuestra la implantación real del programa en distintos puntos estratégicos de la provincia.

El emprendimiento continúa siendo una vía efectiva de acceso al empleo. En 2025, el 63,2% de las personas que crearon su empresa se encontraban en situación de desempleo.

Destaca asimismo el crecimiento del emprendimiento joven: el grupo de entre 26 y 35 años concentra el 37% de las nuevas empresas, reflejando un notable incremento respecto a ejercicios anteriores.

El 62 por ciento de las empresas han sido promovidas por hombres y el 38% por mujeres, mientras que casi la mitad de las personas emprendedoras (49%) cuentan con estudios universitarios, lo que aporta una sólida base formativa a los proyectos.

Fomento del espíritu emprendedor desde la escuela y la Formación Profesional

Impulso Emprende mantiene una apuesta estratégica por el fomento de la cultura emprendedora desde edades tempranas a través de los proyectos educativos “Emprender en Mi Escuela” y “Pre Emprender en FP”.

El proyecto “Emprender en Mi Escuela”, dirigido a Educación Primaria, ha contado desde su inicio con la participación de 1.196 escolares, 15 centros educativos y la creación de 42 cooperativas escolares.

En el curso 2025-2026 participan siete centros, con 216 estudiantes y 48 docentes, creándose siete cooperativas escolares.

El programa culmina cada curso escolar con la celebración del Mercado de Cooperativas Escolares, donde el alumnado pone en práctica en un entorno real las competencias adquiridas durante el curso.

En 2025, estas actividades se desarrollaron tanto en Almazán como en Soria capital. Cabe destacar el reconocimiento obtenido por el CRA Campos de Gómara, que logró el primer premio en Innovación del Future Minds Fest 2025 con su proyecto cooperativo “HUERTIC”, ejemplo del potencial transformador de la escuela rural.

Por su parte, el proyecto “Pre Emprender en FP” se consolida como herramienta clave para integrar el emprendimiento en la Formación Profesional. Desde su puesta en marcha han participado 1.795 estudiantes, 15 centros educativos y se han desarrollado 292 proyectos empresariales.

En el curso 2025-2026, ya adaptado a la nueva normativa de FP y al módulo de Itinerario Personal para la Empleabilidad II, participan seis centros, con 147 estudiantes y 34 proyectos.

El programa adopta un formato basado en retos emprendedores y refuerza competencias como la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo.

Promoción, visibilidad y fortalecimiento del ecosistema emprendedor

Durante 2025, Impulso Emprende ha reforzado la visibilidad del talento local mediante diversas actuaciones. La IV edición de los Premios Impulso Emprende, celebrada el 19 de febrero, reconoció como Mejor Iniciativa Empresarial en Soria capital a “Un TEA en Casa” y como Mejor Iniciativa Empresarial en la provincia a “La Fresquera del Moncayo”, en Noviercas, dotados con 2.000 euros por categoría.

La IV Feria Impulso Emprende, celebrada en mayo en La Arboleda de Almazán, reunió a 13 empresas expositoras y registró la visita de aproximadamente 2.500 personas durante el fin de semana, consolidándose como escaparate del emprendimiento provincial y espacio de encuentro entre empresas y ciudadanía.

Asimismo, el Concurso de Ideas Emprendedoras en Formación Profesional celebró en 2025 su octava y novena edición. En febrero participaron 112 alumnos con 35 iniciativas empresariales, mientras que en diciembre siete equipos finalistas defendieron sus proyectos ante un jurado profesional, optando a premios económicos y reconocimiento público.

La estrategia de comunicación del programa también ha contribuido a su consolidación. La página web ha registrado 11.168 visitas y 6.394 visitantes, mientras que las redes sociales suman 1.786 seguidores. A ello se suman boletines semanales, talleres formativos, jornadas empresariales, visitas guiadas con centros de FP y una coordinación permanente con entidades como Iberaval, ICECYL, SEPE y los Grupos de Acción Local.

Emprendimiento

En la rueda de prensa, tras la comisión, el presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano, ha recalcado que desde la Diputación “creemos firmemente en el emprendimiento como motor de desarrollo. Porque cada empresa que nace es una oportunidad de empleo. Cada proyecto que se consolida, siempre lo digo, es una familia que puede construir su futuro aquí. Y cada iniciativa que se impulsa en el medio rural es también una apuesta por fijar población y dar vida a nuestros municipios. Por eso nuestra colaboración con la Cámara no es puntual ni circunstancial. Es estratégica. Compartimos un objetivo claro como es el de facilitar el camino a quien quiere emprender. Reducir barreras, ofrecer asesoramiento, acompañar en los primeros pasos y crear un ambiente donde emprender en Soria sea posible y lo más importante, tenga apoyo. Además, estamos sembrando a largo plazo. Porque Fomentar el espíritu emprendedor en la escuela y en la Formación Profesional es trabajar en el futuro de la provincia. Es enseñar a nuestros jóvenes que pueden crear oportunidades aquí, y que su talento tiene que conocerse, no se puede quedar guardado. El tanto por ciento de emprendedores es muy bajo, sino me equivoco, según los datos recientes muestran que alrededor de 15-16 % de las personas ocupadas son autónomos. Por eso todos los programas que tenemos en común con la Cámara son importantísimos”.

Por su parte, el presidente de la Cámara ha destacado la colaboración leal público privada que permite que los servicios de Impulso Emprende lleguen a cada rincón de la provincia.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando para que cada persona emprendedora de la provincia de Soria encuentre en Impulso Emprende un aliado sólido para convertir su idea en un proyecto viable, sostenible y generador de empleo”, ha manifestado.

También se ha conocido a la emprendedora y usuaria del Semillero y de la Ventanilla Única, Maria Ángeles Robles Loma.

Es profesora de formación y actualmente también ejerce como profesora en un colegio de Soria.

En mayo de 2025 decidió emprender creando su propio gabinete psicopedagógico en San Esteban de Gormaz, Faro de Colores, desde donde ofrece un servicio muy necesario para familias y alumnado de la zona.

Actualmente está instalada en el Vivero de Empresas de San Esteban y ha recorrido todo el itinerario de Impulso Emprende: definición de la idea y desarrollo del plan de viabilidad en el Semillero de Proyectos de la provincia, asesoramiento, orientación, y tramitación del alta en Ventanilla y posterior ubicación en el vivero.

María Ángeles ha destacado la importancia de llevar este servicio a la zona de San Esteban y de poder ayudar a las familias que lo necesitan. A la vez, ha agradecido a la Cámara y a sus técnicos por ayudarle a poner en pie su empresa.