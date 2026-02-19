Diputación estrena este viernes un documental sobre los Romances de Soria

Jueves, 19 Febrero 2026 12:52

El Aula Magna Tirso de Molina acogerá este próximo viernres, a las 19:30 horas, la presentación oficial del documental 'Romances de Soria: voces de la tradición', una producción impulsada por la Diputación Provincial de Soria junto al Grupo de Danzas Sorianas.

La entrada es libre hasta completar el aforo.

El documental recorre distintos usos del romance en la vida cotidiana y festiva de Soria y cuenta con la participación de asociaciones culturales e investigadores especializados en tradición oral. Tras su estreno, la producción estará disponible en el canal de Patrimonio Inmaterial de la Diputación Provincial de Soria.

La recopilación moderna del romancero tradicional en España se consolidó a comienzos del siglo XX gracias al trabajo de María Goyri y Ramón Menéndez Pidal, quienes demostraron que los romances no eran únicamente vestigios literarios del pasado, sino manifestaciones vivas de la cultura popular.

El impulso decisivo surgió durante su viaje de novios en 1900, cuando recorrieron la llamada Ruta del Cid y, durante su estancia en El Burgo de Osma, comprobaron que en los pueblos de Soria aún se cantaban y recitaban romances vinculados a figuras históricas.

Aquella experiencia transformó su luna de miel en una auténtica expedición filológica: comenzaron a escuchar, transcribir y comparar distintas versiones transmitidas oralmente de generación en generación.

Desde entonces emprendieron una labor sistemática de recogida y estudio que permitió conservar un valioso patrimonio cultural y sentó las bases de los estudios modernos sobre la literatura tradicional hispánica.

Como homenaje a aquel comienzo y a la riqueza del romancero soriano, la Diputación Provincial de Soria, junto con el Grupo de Danzas Sorianas, ha impulsado la grabación de este documental dedicado al uso del romance en la tradición de la provincia.

En él han participado diversas asociaciones comprometidas con la salvaguarda del patrimonio inmaterial, como la Asociación La Tarabilla, la Asociación Ac Ecclesia y la Asociación de Santa Cruz de Yanguas, así como reconocidos investigadores del ámbito de la música de tradición oral y del romancero en España, entre ellos José Manuel Fraile Gil, Dávid Álvarez Cárcamo y Susana Arroyo San Teófilo.

El documental muestra la presencia del romance en distintos ámbitos de la vida cotidiana y festiva de Soria: como oración, como petición cuaresmal, como ronda navideña o como acompañamiento rítmico para ensayar las danzas de palos. También recoge manifestaciones vivas, como los cantos que se interpretan en la localidad de Borobia durante las hogueras de Santa Lucía.

Para la recreación de las escenas se han elegido diversos emplazamientos emblemáticos, entre ellos el Museo Etnográfico de San Andrés de Soria, los espacios de la Fundación Blas Villodres en El Burgo de Osma y las calles de la villa de Calatañazor.

Todos los temas seleccionados forman parte de la recopilación realizada por la Diputación Provincial para la elaboración del Cancionero Soriano, y estarán incluidos en su tomo V, actualmente en proceso de estudio.

Muchos de ellos proceden de localidades como Rello, Rejas de San Esteban, Rebollar, Valdealvillo o Carrascosa de Arriba.

El documental, grabado por la productora soriana Amor y Risas, tiene una duración de 32 minutos.

Tras su presentación, estará disponible en el canal de Patrimonio Inmaterial de la Diputación Provincial de Soria.

Esta producción se suma a los trabajos que, desde el Departamento de Cultura, se vienen desarrollando para documentar y difundir las manifestaciones más representativas del patrimonio inmaterial de la provincia, contribuyendo así a su conocimiento, valorización y salvaguarda.