Diputación destina 3,2 millones para mejorar eficiencia y control del agua en el medio rural

Miércoles, 04 Marzo 2026 12:52

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria ha adjudicado una inversión de 3.220.463 euros para mejorar la eficiencia y el control del agua en el medio rural, mediante la implantación de contadores inteligentes y monitorización en tiempo real en las zonas rurales de la provincia, dentro del proceso de digitalización del ciclo integral del agua financiado PERTE del Agua.

El presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, ha informado en rueda de prensa sobre los asuntos tratados en la última sesión de la Junta de Gobierno Local de la Diputación Provincial de Soria, entre los que destaca la adjudicación del contrato para el suministro e instalación de registradores de datos, contadores de agua con tecnología de comunicación NB-IoT y los correspondientes servicios de telecomunicaciones y telelectura automática, que ha sido concedido a Vodafone España S.A.U. por un importe de 3.220.463 euros.

Este contrato permitirá avanzar en el proceso de digitalización del ciclo integral del agua en más de un centenar de municipios de la provincia, incorporando sistemas de lectura remota y monitorización en tiempo real que mejorarán la eficiencia del servicio, facilitarán la detección temprana de fugas y optimizarán la gestión de los recursos hídricos.

Esta actuación está financiada con cargo a fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, lo que permitirá seguir impulsando la modernización de las infraestructuras hidráulicas en el medio rural y reforzar la sostenibilidad y la calidad del servicio prestado a los vecinos.

Por otro lado, la Diputación Provincial de Soria pone en marcha el suministro y la instalación de desfibriladores externos semiautomáticos en municipios de la provincia, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias cardíacas en el medio rural.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Technology 2050 S.L. el contrato por un importe total de 92.502 euros.

Dicha empresa será la encargada de dotar de estos dispositivos a 66 localidades pertenecientes a 44 municipios que han mostrado su interés, así como de impartir la formación necesaria al personal designado por los ayuntamientos para garantizar su correcto uso y mantenimiento.

Este contrato se enmarca dentro de una ayuda directa concedida por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, destinada a financiar la adquisición e implantación de estos dispositivos médicos, reforzando así la seguridad y la atención sanitaria de proximidad en la provincia.

Dentro del turismo gracias a la Celtiberia Soriana, la Diputación de Soria ha clasificado las ocho ofertas presentadas al contrato para la adecuación del Sendero GR86 con el objetivo de favorecer la conexión entre los recursos del Patrimonio Natural y Cultural de la Celtiberia Soriana a su paso por el recorrido del sendero.

Este contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 286.383€ y se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos. La Junta de Gobierno ha aprobado requerir a la empresa INFOREST MEDIO AMBIENTE S.L. al ser el licitador que mejor oferta ha presentado según lo pliegos.

Por otro lado, se ha aprobado adjudicar a la empresa GRUPO DE ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL ARECO S.L. el contrato para la ejecución de la actuación número 12 del PSTD Celtiberia Soriana.

Este contrato se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos, y consiste en la musealización de los yacimientos celtiberos de Las Heras, Ucero y Alto de los Casares. El contrato se adjudica por un precio total de 32.670€.

Y, también, a la misma empresa se le adjudica el contrato para el servicio de puesta en valor yacimiento arqueológico de Ciadueña, cuyo espacio (de titularidad pública) está declarado Bien de Interés Cultural, dentro del BIC Yacimiento Celtíbero de Ciadueña. El contrato se adjudica por un precio total de 29.040€.

En materia de turismo, la Diputación Provincial de Soria ha aprobado el convenio de colaboración con el Obispado de Osma-Soria para la conservación y rehabilitación de iglesias y edificios de valor histórico en distintos municipios de la provincia.

La institución provincial destina a este acuerdo una aportación de 150.000 euros, que se suman a los 200.000 euros comprometidos por el Obispado, permitiendo actuar en localidades como Almantiga (93.300 euros), Castejón del Campo (72.500 euros), La Quiñonería (56.000 euros) , Noviales (53.500 euros), Yanguas (130.000 euros) y La Riba de Escalote (32.404 euros).

Las intervenciones previstas incluyen actuaciones en cubiertas, torres, estructuras bajo cubierta, recalces de muros y espadañas, con el objetivo de preservar el patrimonio histórico-artístico y garantizar su adecuada conservación para las generaciones futuras.

Otros asuntos

Dentro del Plan Carreteras 2025, la Junta de Gobierno ha adjudicado a la empresa CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX S.L.U. la obra de cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado en un tramo de 2,320 km de la CP. SO-P-4178, de la SO-110 en Matalmala de Almazán a Santa María del Prado con un precio total de 329.625€.

Y, a la empresa CANTERAS BLOCONAS S.L., se adjudica la obra de cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado en un tramo de 4,8 km de la CP. SO-P-3111, en Fuentelmonge a Cañamaque con un precio total de 378.250€.

Asimismo, la Diputación de Soria cuenta con dos museos activos en la provincia: El Museo ‘Magna Mater: villas romanas y naturaleza’ situado en Cuevas de Soria y el Museo Provincial del Traje Popular en Morón de Almazán.

La Junta de Gobierno ha aprobado la contratación del servicio que prestará la atención y gestionará los visitantes de ambos museos, así como la realización actividades complementarias y atención y cuidado de las instalaciones. Este contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 170.000 euros para tres años, de 2026 al 2028.

Y, por último, dentro de la misma Diputación, se han adjudicado los contratos de la plataforma integral de control interno en el ámbito de la administración local a la empresa ITS DUERO S.L. por un precio total de 47.916€.

Así como los contratos de suministro de electricidad paga los edificios en propiedad de la institución provincial a la empresa ETER ENERGÍA S.L. por 163.347€. Y el contrato de suministro de Gas Natural en los puntos de consumo de la Diputación a la empresa DISA ENERGY S.L.U. por 213.519 euros.

Y, por último, la Junta de Gobierno ha aprobado las instrucciones para regular la participación de las empresas de la provincia en certámenes feriales bajo pabellón de la Diputación de Soria.

El número de certámenes a los que se acude ha adquirido un volumen elevado por lo que se considera adecuado aprobar un instrumento de ordenación de la participación de las empresas en los stands institucionales de forma que aporte seguridad y transparencia al acceso a estos servicios que ofrece la Diputación, donde se definen deberes y responsabilidades tanto de la Diputación como de los expositores.

Esta instrucción es la adecuada para establecer este cauce de relación, de forma que se clarifique la posición que asume cada parte cuando se acude a ferias bajo el amparo de la Diputación Provincial de Soria.

Se recoge los criterios de selección, los derechos y obligaciones de los participantes, así como las actuaciones que pueden originar penalizaciones.