El grupo de teatro de El Valle actúa en el Casino de Soria
El grupo de Teatro de El Valle actúa este jueves, 22 de enero, en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia con la representación de la obra "Mutis por el foro" de Hermenegilda Puyod.
La actuación comenzará a las 20,15 horas con entrada libre, y taquilla inversa, con el límite del aforo de la sala.
En esta representación teatral colabora el Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera.
En el grupo teatral hay mujeres que representan a todas las localidades del Valle del Razón.