Últimos días para solicitar plaza en los viajes del "Club de los 60" de la Junta

Martes, 20 Enero 2026 12:50

El próximo miércoles 21 de enero es el último día para solicitar plaza en alguno de los viajes del ‘Club de los 60’ en su edición de 2026 en todas las modalidades: presencial, telefónica y online.

Este programa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es uno de los más demandados del departamento que dirige Isabel Blanco ya que, año tras año, ofrece decenas de destinos muy atractivos para que los socios —ya son 364.132— puedan conocer rincones de la geografía española e internacional a precios asequibles salvaguardando los máximos estándares de calidad.

Además, este año llega con un gran cambio que va a facilitar la gestión de su viaje a todos los castellanos y leoneses que hayan obtenido una plaza: se han acreditado 212 agencias a través de las cuales podrán reservar y gestionar sus viajes.

En el caso de la provincia de Soria, hay siete agencias acreditadas.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha convocado un total de 28.454 plazas, 257 más que en la edición anterior, de las cuales 12.588 se reservan al turno de primavera y 15.866 para otoño y Navidad.

De los 30 viajes ofertados, 17 corresponden a destinos internacionales, entre los que se encuentran, como novedades, Japón, un crucero fluvial por el Rin y un viaje combinado para París y el valle del Loira. Teniendo en cuenta éxito del pasado año, se repite el crucero por el Danubio.

Los 13 restantes son enclaves nacionales, entre los que destacan destinos como Mallorca o Tenerife.

Además, se incluyen 2 trayectos dentro de la modalidad ‘viajes para todos’ a Sevilla y Valencia, abiertos a personas con discapacidad o con necesidad de apoyos especiales.

El pasado año viajaron desde la provincia de Soria más de 1.400 personas a los diferentes destinos del programa, los cuales han sido cuidadosamente evaluados para que cumplan tanto con los objetivos del programa como con las expectativas de los socios, partiendo de los cuestionarios de valoración de los viajes, los cuales, en 2025, arrojaron unos resultados muy positivos.

Plazos y forma de solicitud

Toda la información acerca de los viajes del ‘Club de los 60’, tanto el contenido como el procedimiento para optar a uno de ellos, se encuentra en el folleto digital, disponible en la web de la Junta, o en formato físico, que también lleva incluido el modelo de solicitud.

Las solicitudes pueden realizarse online —a través de la web— y telefónica, mediante el número 983 428 206 y 983 415 194 en horario de 9 a 18 horas de lunes a viernes.

Mientras, para poder inscribirse presencialmente, pueden realizar su solicitud en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria (Paseo del Espolón, 2). El último día para presentar la solicitud será el 21 de enero.

El sorteo en cada provincia se realizará el 3 de febrero de 2026. Los listados tanto de los adjudicatarios como de las personas que entran en reserva de cara a los viajes de primavera se harán públicos el día 5 de febrero. En cuanto a los de otoño, se hará públicos el 10 de julio, mientras que, para los de Navidad, habrá que esperar al 10 de septiembre.

Aquellas personas que no hayan obtenido destino pasan a formar parte de las listas de reserva, por lo que, en el caso de que se produzcan renuncias, tienen opciones de lograr plaza en uno de los viajes.

Reserva y gestión más cercanas

La edición de 2026 trae consigo una gran novedad: los socios a quienes se les adjudique uno de estos viajes van a tener la libertad de elegir la agencia de viajes que deseen de entre las 7 acreditadas en Soria para tramitar y formalizar sus reservas y recibir la información y ayuda que precisen.

Desde el área que dirige Isabel Blanco se apuesta por una atención presencial y próxima a la persona mayor, que va a poder optar por la agencia que le dé más confianza para gestionar su viaje y recibir información. Así, esto supone una ventaja para cualquier socio a quien se le haya asignado destino, pero especialmente para aquellos que residan en el medio rural, puesto que una buena parte de esas agencias acreditadas para información y reserva de los viajes, identificadas con un distintivo físico, se ubican en este ámbito.

Las solicitudes se realizan de la misma manera de siempre.

Una vez adjudicada la plaza y abonado el precio del viaje —se informará por carta del número de cuenta bancaria—, tendrán que acudir a una de estas agencias para formalizar la reserva y recoger la documentación.

Toda la información sobre los viajes se puede obtener en los canales habituales —Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria, así como el teléfono 012, el asistente virtual o internet—, lo que supone un considerable incremento de los puntos de información y una mayor cercanía de la atención al ciudadano.

Estas 212 agencias acreditadas, además de formalizar la reserva, podrán atender todas las solicitudes del beneficiario relacionadas con sus viajes, como cambios de turno, acompañante, comunicar intolerancias o alergias, renuncias, solicitar la devolución del importe sufragado, etc.

Una de las grandes innovaciones que ha venido incorporando el programa el asistente virtual, basado en los sistemas de inteligencia artificial ofrece información a los futuros viajeros o las personas que han entrado en la reserva. Una atención durante las 24 horas del día a la que se puede acceder a través del teléfono 900 841 306.

Este asistente puede atender 200 llamadas simultáneas, si bien el número es incluso ampliable.

La clave del éxito de este programa es el proceso de mejora constante implementado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, cuyos frutos se hacen notar en la encuesta de valoración anual. De hecho, los participantes de 2025 valoraron muy positivamente la iniciativa, arrojando un resultado con un alto grado de satisfacción.