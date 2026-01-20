AINFO organiza curso para obtener el Carné de Electricista de Baja Tensión

La Asociación de Instaladores de Calefacción, Fontanería y Gas de Soria (AINFO) organizará un curso para la obtención del Carné de Electricista de Baja Tensión, enmarcado dentro de su estrategia de ampliación y diversificación de las competencias profesionales de sus asociados y del tejido empresarial del sector.

Esta acción permite a los participantes acceder al examen oficial para la obtención de la Certificación de Instalador Electricista en Baja Tensión, en su categoría básica, una acreditación que otorga la entidad Conaif Sedigas Certificación.

El curso, de carácter presencial y sin requisitos previos de acceso, tanto para socios, como para no socios, se impartirá del 17 de febrero al 20 de mayo con una duración total de 200 horas lectivas, desarrolladas en horario de tarde, de 16:00 a 21:00 horas (5 horas diarias), facilitando así la compatibilidad con la actividad laboral.

El plazo de inscripción permanece abierto hasta el próximo 30 de enero.

Los interesados pueden contactar con AINFO bien por teléfono (975 233 222) bien de forma presencial en la sede de AINFO ubicada en las instalaciones de FOES (C/ Santa María, 5 – Soria).

La formación teórica de esta formación será impartida por David Yubero en la sede de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), mientras que las sesiones prácticas estarán a cargo de Carlos Salvador y se desarrollarán en el CIFP Pico Frentes.