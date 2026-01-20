Soria ¡Ya! valora convocatoria de elecciones autonómicas de 2026

Martes, 20 Enero 2026 13:38

Soria ¡Ya! ha considerado que la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 15 de marzo pone fin a una legislatura que no ha dado respuesta a las necesidades de la ciudadanía de Castilla y León.

Para Soria ¡Ya! el segundo gobierno de Mañueco ha estado marcado por la falta de presupuestos, su nula capacidad de diálogo y por una escasa actividad legislativa, lo que ha dificultado avanzar en soluciones a los problemas estructurales de la Comunidad, especialmente en la provincia de Soria.

Soria ¡Ya! ha asegurado en un comunicado que afrontan el nuevo escenario electoral con responsabilidad, convencidos de que existe una alternativa centrada en la defensa de la provincia y con el objetivo de revalidar la confianza de la ciudadanía soriana.

Además ha expresado sus condolencias a las familias y allegados de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), así como el deseo de una pronta recuperación de las personas heridas.