Dos investigadores sorianos profundizan en Nueva York en legado del musicólogo Schindler

Martes, 20 Enero 2026 16:25

Dos miembros del Centro de Estudios Sorianos (CES) están investigando a casi 6.000 kilómetros de Soria, en la Sociedad Hispánica de América, en Nueva York, el legado desconocido del musicólogo alemán Kurt Schindler, que recopiló el “Cancionero soriano”.

La Sociedad Hispánica de América (Hispanic Society of America) es un museo gratuito y biblioteca de investigación para el estudio de las artes y cultura de España, Portugal, Iberoamérica y Filipinas.

Fundada por Archer Milton Huntington en 1904, abrió sus puertas en su edificio estilo Beaux-Arts, que es aún hoy su sede, en 1908, en la llamada Audubon Terrace, situada en la avenida Broadway entre las calles 155 y 156 de Nueva York.

Además de museo, la institución posee una de las mejores bibliotecas hispánicas del mundo, estando considerada su colección de manuscritos como la más destacada fuera de España, con más de 15.000 libros impresos antes de 1701, entre los que destacan más de 250 incunables como una versión de la Celestina, de 1499, una primera edición de El Quijote, un Mapamundi de Juan Vespucio, de 1525, o documentos como el primer Fuero Real de Castilla, el de Aguilar de Campoo.

Casi todos ellos provienen de la colección del Marqués de Jerez de los Caballeros, que fue adquirida por Huntington en 1904, y que al conocer su pérdida Menéndez y Pelayo dijo que se trataba de una pérdida mayor que la de Cuba.

Del siglo XX destaca también su colección de cartas, manuscritos y ediciones firmadas de Rubén Darío, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Emilia Pardo Bazán, Federico García Lorca o Antonio Machado, muchos de ellos amigos personales de Huntington.

Dos miembros del Centro de Estudios Sorianos, su presidente Emilio Ruiz y Jesús Rubio, llevan desde hace un año, invitados por la propia Sociedad Hispánica de América, realizando trabajos de investigación “con total libertad”, tras presentar un proyecto que gira alrededor de las visitas que realizó a Soria el musicólogo alemán afincado en Estados Unidos, Kurt Schindler, cuya obra “Música y poesía popular de España y Portugal (1941)” está considerada como la mejor de entre todas las que han tratado la tradición soriana.

Los estudiosos han centrado sus investigaciones en las visitas realizadas entre los años 1929 a 1932 a Soria. Hasta ahora, no se ha podido acometer este trabajo, aunque se ha intentado en alguna ocasión.

“No sólo nos llevaba investigar el cancionero soriano de Shindler, sino que hay otra serie de cosas que hemos ido viendo en la Universidad de Columbia y la biblioteca pública de Nueva York, en donde había cuestiones que estaban en relación con investigaciones que estábamos haciendo. Todo eso nos ha llevado a la Hispanic Society y les hemos ido justificando que la documentación que conservan, que en principio, venía de la Casa Hispánica de la Universidad de Columbia llega en los años 70 a la Hispanic Society”, ha señalado.

Ruiz ha resaltado que hay un inmenso material a partir de 1910 que se ha ido depositando en Hispanic y Columbia, con un movimiento hispánico importante alrededor de la cátedra de Federico de Onis de lenguas romances.

“Allí estuvo un soriano que es Ángel del Río. Entra en relación con Federico de Onis a través del Centro de Estudios Históricos en 1924 pero no llega a Nueva York hasta 1929. Coincide además con la llegada de Federico García Lorca, amigo de Del Río, que se conocieron en Madrid diez años antes”, ha asegurado.

Los dos viajes de García Lorca a Soria con la Barraca ha sido el germen de esta investigación, cuya relación fue expuesta hace unos meses en un congreso celebrado en Soria.

Angel del Río (Soria, 1901 - Nueva York, 1962) , exiliado del franquismo en Estados Unidos, colaboró en las revistas más acreditadas del Hispanismo. Fue nombrado director del Instituto Hispánico en dicho país y, casi simultáneamenete, director de la revista Hispánica Moderna. Catedrático de Lengua y Literatura españolas de Columbia University en Nueva York, es autor de una excelente antología de ensayistas. Entre sus obras más destacadas están El concepto contemporáneo de España (1946), una puntual Historia de la literatura española (1948) en dos volúmenes y Estudios sobre Literatura Española (1966).

“Son años en los que como consecuencia de la Guerra Civil, hay un continuó trasvase de españoles para América. Es todo un mundo a reconstruir. Estos fondos de la Hispanic, cientos de documentos reflejan el contacto del soriano con todos los grandes nombres de exiliados españoles a América como Salinas, Cernuda, Guillén, Fernando de los Ríos, León Felipe…”, ha explicado Ruiz.

Lo que tienen entre manos los dos estudiosos sorianos es un trabajo de largo alcance, cuya digitalización necesita apoyo económico.

Hay fotografías de principios del siglo XX de Soria, como por ejemplo las que reflejan la ermita de San Baudelio de Berlanga, en 1910, donde se observar el estado “ruinoso” del edificio y las pinturas murales originales.

Ruiz y Rubio han documentado que Schindler fue contactado en Pamplona por Ángel del Río y Blas Taracena, en 1929, para la recopilación del cancionero soriano.

“Queremos hacer la historia desde dentro. Para saber cómo se relacionan estos personajes y encontrar la explicación, que hace aflorar claves para entender las cosas”, ha subrayado Rubio.

En 1954 todo el material depositado en la Casa Hispania de la Universidad de Columbia, el instituto de las Españas que creó Federico de Onís y que luego dirigió Angel del Río, se trasladó a la biblioteca de la Universidad de Columbia.

Muchos años después un profesor de la Universidad de Columbia visitó Soria en 1972 siguiendo la estela de Schindler y manejando su documentación en la biblioteca de Columbia, sin inventariar. En Soria realizaron una revisión del cancionero soriano y “cometen errores de los que ahora bebe la gente”, ha apuntado Ruiz, y se dan cuenta también de que, como apuntó Shindler, en Soria se conservaban canciones pero no se sabían cantar.

“Se había perdido la tradición musical alrededor de los romances”, señala Ruiz.

En la Hispanic Sociaty hay diez cajas sin inventariar de este material que ahora están a disposición de los investigadores sorianos.

“Ahora hay que sacar dinero de donde sea, de los patrocinadores públicos o privados que tengan amor por Soria, y ponernos a trabajar y dejar de copiar lo que está mal”, han resaltado.