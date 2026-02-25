Miércoles, 25 Febrero 2026
Soria

Soria | Soria

Alfonso Fernández Mañueco se reúne con AECC de Soria

El candidato a la reelección a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita este miércoles Soria.

Por la mañana, Fernández Mañueco visitará las instalaciones de la Asociación Española Contra el Cáncer junto con el presidente provincial del PP; Benito Serrano
y con miembros de la candidatura.

Allí, en la sede enclavada en la avenida Duques de Soria, tiene previsto reunirse con los directivos de la entidad y ofrecerá una comparecencia a las 12:30 horas de la mañana.

A continuación, visitará la localidad soriana de Golmayo.

Por la tarde, Mañueco viajará a la localidad vallisoletana de Peñafiel donde visitará, junto al Presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar y miembros de
la candidatura, un centro social.



