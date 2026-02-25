Alfonso Fernández Mañueco se reúne con AECC de Soria
El candidato a la reelección a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita este miércoles Soria.
El Conservatorio "Oreste Camarca" acoge X Encuentro de Flautas de Castilla y León
González Corral "PP": "Somos el partido de los agricultores y ganaderos"
Por la mañana, Fernández Mañueco visitará las instalaciones de la Asociación Española Contra el Cáncer junto con el presidente provincial del PP; Benito Serrano
y con miembros de la candidatura.
Allí, en la sede enclavada en la avenida Duques de Soria, tiene previsto reunirse con los directivos de la entidad y ofrecerá una comparecencia a las 12:30 horas de la mañana.
A continuación, visitará la localidad soriana de Golmayo.
Por la tarde, Mañueco viajará a la localidad vallisoletana de Peñafiel donde visitará, junto al Presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar y miembros de
la candidatura, un centro social.