González Corral "PP": "Somos el partido de los agricultores y ganaderos"

Martes, 24 Febrero 2026 18:14

La consejera de Agricultura, María González Corral, ha reafirmado esta tarde en Soria el compromiso con el sector primario de la provincia. En una reunión de trabajo celebrada en la sede del PP, en la precampaña electoral de las autonómica, la consejera jha escuchado de primera mano las inquietudes del sector y ha trasladado el balance de legislatura. "Somos el partido de los agricultores y ganaderos", ha reiterado.

El Partido Popular de Soria ha celebrado esta tarde un encuentro con agricultores de la provincia con la participación de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en una reunión centrada exclusivamente en analizar la situación del campo soriano, escuchar sus inquietudes y presentar las medidas recogidas en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural.

El presidente provincial del Partido Popular, Benito Serrano, ha dado la bienvenida a la consejera y ha subrayado la importancia del sector primario en la provincia.

“Para la provincia de Soria la agricultura no es un complemento, es básica desde el punto de vista económico, social y de fijación de población en nuestros pueblos. Para el Partido Popular es un sector primordial”, ha afirmado.

Serrano ha destacado que el objetivo del encuentro es mantener “un debate sosegado y tranquilo” y “recibir de primera mano las inquietudes” de los agricultores en un momento especialmente complejo para el sector.

“El campo atraviesa momentos difíciles, con incremento de costes, incertidumbre en los mercados y mayores exigencias normativas. Hoy venimos a escuchar, a dialogar y a trasladar propuestas reales que den estabilidad y futuro”, ha señalado.

Por su parte, la número uno del Partido Popular a las Cortes por Soria, Rocío Lucas, ha incidido en que el Partido Popular “es el partido del campo, el partido de los agricultores y los ganaderos”.

“Hemos estado con ellos en los buenos y en los malos momentos, con ayudas al regadío, incentivos a la transmisión de explotaciones y apoyo decidido a nuestra industria agroalimentaria”, ha explicado.

Lucas ha puesto el acento en tres ejes fundamentales para el medio rural: la fiscalidad, el regadío y los seguros agrarios.

“En el mundo rural hablamos de fiscalidad cero en municipios de menos de 10.000 habitantes, ampliada ya hasta los 20.000. Fiscalidad cero en transmisiones de negocios, en adquisición de vivienda y en explotaciones agrarias relevantes. Es clave para facilitar el relevo generacional”, ha detallado.

Asimismo, ha defendido la apuesta por nuevos regadíos en zonas como Dévanos, Caracena y Ágreda, y la bonificación de los seguros agrarios.

“Somos una provincia que se protege. Casi el 90% de nuestros agricultores tienen contratado seguro agrario y desde la Junta vamos a seguir bonificando esas pólizas porque es una herramienta esencial ante la incertidumbre climática”, ha añadido.

La consejera María González Corral ha agradecido la asistencia de los profesionales del sector y ha reiterado que el Partido Popular “gestiona desde la escucha y el diálogo”.

“El Partido Popular es el partido del campo. Apoyamos a nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas e industria agroalimentaria porque son quienes fijan población y generan empleo en el medio rural”, ha afirmado.

González Corral ha recordado las ayudas activadas durante la legislatura, como las destinadas a paliar la sequía, la adquisición de vacunas frente a la lengua azul o las medidas de flexibilización ante episodios de inundaciones.

En materia de futuro, ha destacado la incorporación de jóvenes, la modernización y la innovación como pilares estratégicos.

“Donde hay inversión en regadío hay más actividad económica, más incorporación de jóvenes y más oportunidades. En esta legislatura hemos invertido más de 350 millones de euros para modernizar más de 30.000 hectáreas en Castilla y León y queremos seguir en esa línea”, ha explicado.

En la provincia de Soria, ha recordado actuaciones en zonas como Inés, Eza o Ágreda, así como el impulso a concentraciones parcelarias que superan las 30.000 hectáreas en distintas fases.

Además, ha señalado el respaldo del Gobierno autonómico a los productos de calidad sorianos, como la trufa, la manzana o el chorizo, en la tramitación de figuras de calidad diferenciada.

En relación con la próxima Política Agraria Común, la consejera ha defendido una posición firme en la negociación de la PAC post 2027.

“No nos gusta el ruido, nos gustan las nueces. Hemos firmado una declaración institucional con las organizaciones profesionales agrarias defendiendo un presupuesto fuerte, el mantenimiento de los dos pilares, la reciprocidad en los acuerdos comerciales y el apoyo decidido a los regadíos y a los jóvenes”, ha señalado.

Las propuestas trasladadas en el encuentro se enmarcan en el Programa Electoral 2026 del Partido Popular de Castilla y León, que dedica un bloque específico a Agricultura, Ganadería y Mundo Rural, con medidas como el impulso a las infraestructuras agrarias y regadíos, el fortalecimiento del cooperativismo, la modernización y digitalización del campo, el apoyo al sector agroalimentario y la mejora de la competitividad del sector primario .

El acto ha concluido con el compromiso del Partido Popular de seguir trabajando “con hechos y no con palabras” para garantizar la rentabilidad, la seguridad jurídica y el futuro del campo soriano.

“El campo de nuestra provincia no puede ser moneda de cambio. Necesita respaldo institucional, igualdad de condiciones en los mercados internacionales y políticas útiles que permitan planificar el futuro con estabilidad”, han coincidido los responsables populares.