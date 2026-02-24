Cines Lara estrena tres películas y vuelve a programar "Los Domingos"

Martes, 24 Febrero 2026 15:18

Cines Lara suma esta semana tres estrenos y el regreso de una de las películas más importantes del pasado año. ¿Por qué traerla de nuevo?

Considerando que el próximo sábado se celebra la gran fiesta del cine español con la entrega de los Goyas, y teniendo muy clara su apuesta, Cines Lara no ha querido dejar pasar la oportunidad de programar de nuevo "Los Domingos", dirigida por Alauda Ruiz de Azúa , película que lidera las nominaciones a los Premios Goya con 13 candidaturas, convirtiéndose en la gran favorita de la 40.ª edición, optando a Mejor Película, Dirección, Actriz Protagonista (Patricia López Arnaiz) y Actor Protagonista (Miguel Garcés), entre otros.

Si alguien se la perdió tiene la oportunidad de disfrutarla, de nuevo en pantalla grande, y comprobar porque se va a convertir en la gran triunfadora de los Goya 2026, ¿apostamos?

LOS DOMINGOS

Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, tiene que decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven decide que no quiere vivir como las demás jóvenes de su edad, ha sentido la llamada de Dios y desea ser monja de clausura. Este hecho pondrá de manifiesto en su entorno las diferencias tanto de carácter como ideológicas de sus miembros: su tía (Patricia López Arnáiz) no puede entender esta decisión, mientras que su padre (Miguel Garcés), más preocupado por otras cuestiones egoístas, se muestra pasivo ante esta situación.

La directora de 'Cinco lobitos' y 'Querer' Alauda Ruiz de Azúa, nos regala esta cinta íntima y provocadora que se ha convertido en uno de los estrenos más comentados del cine español , con la que conquistó la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián y está protagonizada por Patricia López Arnáiz y Blanca Soroa en su primera interpretación cinematográfica, además de Nagore Aranburu, Miguel Garcés y Mabel Rivera.

LOS DOMINGOS

Los Domingos » Premios Goya 2026

SCREAM 7

Cuando un nuevo Ghostface aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construido una nueva vida, sus peores miedos se hacen realidad, su hija (Isabel May) se convierte en el siguiente objetivo del asesino. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin a la masacre de una vez por todas.

Última entrega de la saga creada por Wes Craven y a la que retorna una de sus actrices originales: Neve Campbell.

Además de Neve Campbell e Isabel May, les acompañan en el reparto Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner, Anna Camp, Mason Gooding y la “veterana” Courteney Cox.

Tráiler español de Scream 7

SORRY, BABY

La joven profesora de literatura de una universidad de Nueva Inglaterra, Agnes parece llevar una vida tranquila y estable en el campus. La visita de su mejor amiga de su época de estudiante saca a la luz un hecho del pasado que todavía la atormenta. En su ópera prima como directora, guionista y que también protagoniza, Eva Victor da una vuelta de tuerca a las narrativas sobre los abusos sexual y sus consecuencia. Sorry, Baby esquiva el tremendismo y los estereotipos sobre cómo debe comportarse la víctima de una violación para abordar con calidez, empatía y un punto de humor un tema todavía tabú. Tras su exitoso paso por Sundance y la Quincena de realizadores de Cannes, la película se ha convertido en una de las sensaciones del cine independiente norteamericano de esta temporada.

SORRY BABY Tráiler Oficial Español (2026)

SCARLET

Se trata de una joya cinematográfica, dirigida por Mamoru Hosoda, uno de los cineastas más reconocidos del género y nominado al Óscar® (Mirai, mi hermana pequeña). Una película de gran potencia visual y emocional que combina fantasía épica y acción, pensada para públicos amantes del anime y de cine de autor.

SCARLET, una princesa medieval experta en el manejo de la espada, se embarca en una peligrosa misión para vengar la muerte de su padre. Tras fracasar en su misión y encontrarse gravemente herida en un «Otromundo», conoce a un joven idealista de nuestro presente que no solo la ayuda a curarse, sino que le muestra la posibilidad de un futuro libre de amargura y rabia. Cuando se enfrenta de nuevo al asesino de su padre, Scarlet se enfrenta a su batalla más difícil: ¿podrá romper el ciclo del odio y encontrar un sentido a la vida más allá de la venganza?

SCARLET | Tráiler oficial en español HD - Exclusivamente en cines 27 de febrero