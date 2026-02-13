La Junta asegura que servicios y empresas del PEMA funcionan con normalidad

La Junta de Castilla y León ha señalado este viernes que no hay “episodios de acumulación de agua” que generen problemas en las infraestructuras y terrenos del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) en Garray.

A pesar del episodio de inundaciones que está afectando a buena parte del territorio provincial, que ocasionó que ya el pasado martes día 10 se activase el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) en la provincia de Soria, la Delegación Territorial de la Junta en Soria ha confirmado hoy en un comunicado que todos los servicios comunes del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) y las empresas instaladas en este espacio industrial están funcionando con normalidad.

No obstante ha reconocido algunas incomodidades que puedan generarse por la obstrucción de alcantarillas en los viales, producida por el caudal y arrastre de material en suspensión.

Por su parte, la asociación ecologista ASDEN ha reiterado en un comunicado que este episodio de acumulación de agua pone en evidencia que el Soto de Garray era inundable, como siempre han defendido, a pesar de la sentencia que dijo lo contrario.