Reunión anual en Soria de Conferencia de Decanos de Economía y Empresa de Castilla y León

Lunes, 23 Febrero 2026 11:10

La Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria ha acogido la reunión anual de la Conferencia de Decanos y Decanas de Economía y Empresa de Castilla y León, un encuentro de trabajo que ha reunido a los responsables académicos de las cuatro universidades públicas de la región con el objetivo de poner en común experiencias y analizar los principales retos a los que se enfrentan los estudios vinculados al ámbito económico y empresarial.

Durante la jornada, los equipos decanales abordaron cuestiones clave relacionadas con la adaptación de los planes de estudio a las nuevas demandas del mercado laboral, la digitalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el fortalecimiento de la colaboración entre universidad y tejido empresarial.

La reunión concluyó con una visita institucional a las instalaciones de Moreno Sáez, empresa referente del tejido industrial soriano, donde los asistentes fueron recibidos por representantes de las dos últimas generaciones al frente de la compañía.

Durante el recorrido, los decanos y decanas pudieron conocer de primera mano el proceso de evolución empresarial en el que se integran la tradición y la innovación como pilares fundamentales para garantizar la máxima calidad, eficiencia y competitividad en el mercado actual.

Este encuentro ha permitido reforzar los lazos de cooperación entre las distintas facultades de Economía y Empresa de Castilla y León, así como estrechar la relación entre el ámbito académico y el empresarial, con el fin de dar respuesta conjunta a los desafíos presentes y futuros de estas titulaciones.