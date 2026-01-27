Sarnago impulsa un proyecto de rehabilitación con lana como aislante natural

Martes, 27 Enero 2026 08:52

Sarnago ha presentado al MITECO, a través de la Asociación Amigos de la Celtiberia, un proyecto piloto replicable de rehabilitación rural con lana como aislante natural y materiales locales.

El proyecto de recuperación y dinamización rural impulsado desde Sarnago ha sido presentado a la convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a través de la Asociación Amigos de la Celtiberia, una entidad supraterritorial con contactos y redes de colaboración en las distintas provincias del ámbito de la Celtiberia, con el objetivo de que la iniciativa pueda ser replicable en otros territorios de la España interior afectados por la despoblación.

La propuesta se plantea como un proyecto piloto de rehabilitación sostenible, dinamización territorial y cohesión social, centrado en la recuperación del parque edificatorio tradicional mediante el uso de materiales naturales, locales y de baja huella ambiental.

En este conjunto de soluciones, la lana ocupa un papel protagonista por su carácter innovador: un recurso históricamente ligado a la vida rural que hoy se encuentra en muchos casos infravalorado e infrautilizado, y que el proyecto propone revalorizar como aislante natural para la mejora térmica de viviendas.

La iniciativa combina tradición y futuro a través de un enfoque integral que integra la lana con otros recursos esenciales del territorio, como la madera y la piedra, apostando por sistemas constructivos y de rehabilitación que respeten la arquitectura existente y, al mismo tiempo, respondan a las necesidades actuales de confort, eficiencia energética y sostenibilidad.

En muchos pueblos rurales, la lana ha dejado de tener salida comercial y, en ocasiones, se convierte incluso en un residuo sin aprovechamiento.

Este proyecto busca transformar esa realidad en oportunidad, creando cadena de valor local, empleo, formación y conocimiento práctico, y aplicando los resultados directamente a la rehabilitación de viviendas, alargando su vida útil y favoreciendo la permanencia y llegada de población.

El modelo contempla la creación de un equipo de intervención coordinado técnicamente, con capacidad itinerante y enfoque demostrativo, orientado a actuar sobre edificaciones existentes mediante técnicas tradicionales adaptadas a criterios actuales de economía circular, eficiencia energética y aprovechamiento de recursos de cercanía.

Desde la Asociación se ha destacado en un comunicado que esta candidatura nace de años de trabajo en la recuperación cultural y comunitaria de Sarnago, y del convencimiento de que el patrimonio rural no es un problema, sino una oportunidad cuando se acompaña de voluntad, colaboración y herramientas reales para habitar y rehabilitar.

Con esta propuesta, la Asociación Amigos de la Celtiberia aspira a contribuir al debate sobre soluciones eficaces frente al reto demográfico, demostrando que la regeneración rural puede apoyarse en la innovación con raíces: **lana, madera y piedra**, recuperadas y actualizadas, como materiales para construir futuro en la Celtiberia.