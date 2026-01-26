Tierras Altas concentra principales problemas en fin de semana de nieve y hielo

Lunes, 26 Enero 2026 13:59

La Diputación mantiene activo el operativo de vialidad invernal tras un fin de semana marcado por la nieve y el hielo y en la que la comarca de Tierras Altas ha sido la que ha presentado más problemas.

Las máquinas quitanieves de la Diputación de Soria han recorrido más de 20.000 kilómetros durante el mes de enero para asegurar la limpieza y el mantenimiento de las vías provinciales durante los meses invernales, garantizando la seguridad y la accesibilidad en toda la red viaria.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha informado del operativo que se ha activado durante este fin de semana en la provincia de Soria para hacer frente a uno de los episodios meteorológicos más complicados de los últimos días en nuestros pueblos.

“Gracias al trabajo del personal del Parque de Maquinaria y a la actuación constante de las máquinas quitanieves, se ha podido responder a una situación marcada por la nieve, las bajas temperaturas, la formación de hielo y la presencia de ventisqueros provocados por el fuerte viento” ha destacado el presidente.

Desde el viernes, jornada en el que la provincia de Soria se tiñó de blanco y se activaron las alertas meteorológicas, las máquinas quitanieves comenzaron a actuar de manera inmediata.

El operativo ha permanecido activo durante todo el fin de semana, con intervenciones continuas desde primeras horas de la madrugada.

En líneas generales, se ha actuado en toda la provincia, siendo especialmente recurrentes las actuaciones en la zona del Madero, el norte, el sur, el oeste, el suroeste y Tierras Altas, donde las condiciones meteorológicas han sido más adversas.

De manera concreta, Tierras Altas ha registrado importantes problemas por la acumulación de hielo, mientras que la zona sur, en el entorno de Alentisque, y la zona de Barahona se vieron seriamente afectadas, lo que obligó a realizar intervenciones urgentes para garantizar la seguridad y la accesibilidad.

El fin de semana ha sido especialmente duro debido a la coincidencia de varios factores de riesgo: intensas nevadas, temperaturas muy bajas, placas de hielo y fuertes rachas de viento que han provocado la formación de ventisqueros.

A pesar de estas circunstancias, los operarios han estado presentes en todos los puntos afectados, trabajando de forma continua para mantener abiertas las carreteras provinciales.

El esfuerzo realizado se refleja en los datos del operativo. Solo en el mes de enero, hasta la fecha, se han recorrido 20.224 kilómetros y se han repartido 614.500 kilos de sal en la red de carreteras provinciales. En lo que va de la campaña de vialidad invernal 2025-2026, desde noviembre, las cifras ascienden a 36.973 kilómetros recorridos y 1.064.600 kilos de sal distribuidos.

La Diputación de Soria mantiene activo el operativo de vialidad invernal, ante la previsión de que continúen las condiciones meteorológicas adversas en los próximos días.