La Mancomunidad de Tierras Altas instala cinco pantallas táctiles de información turística

Miércoles, 11 Marzo 2026 07:23

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “La huella de la trashumancia” que tiene en marcha la Mancomunidad de Tierras Altas entra en su recta final. Dentro de las actuaciones de la tercera anualidad se contemplaba la digitalización del destino.

A tal efecto se han instalado recursos de realidad aumentada a los que se accede a través de códigos QR en varias localizaciones relevantes del territorio como son el acceso al castillo de Magaña, la puerta del Río de Yanguas o en Valdelavilla, entre otras. Igualmente se puso en marcha una recreación en realidad virtual de cómo era la comarca y alguno de los dinosaurios que la habitaban durante el Cretácico, que se puede disfrutar en el Aula Paleontológica de Villar del Río.

Y también, recientemente se puso en marcha el nuevo pasaporte digital de Tierras Altas.

En esta línea se enmarca esta actuación, la instalación de pantallas táctiles con información turística en las localidades de San Pedro Manrique, Oncala, Magaña, Villar del Rio y Yanguas.

El objetivo de estos elementos es poder ofrecer ese servicio de asesoramiento en los pueblos que no cuentan con oficinas de turismo y complementar en los que si las tienen en los periodos del año que están cerradas o fuera de su horario de apertura.

Paralelamente, estos soportes proporcionan a los Ayuntamientos donde se encuentran un tablón de anuncios digital en el que trasladar la información que consideren de interés: avisos a los vecinos, eventos culturales, noticias locales relevantes…

Además, la Mancomunidad de Tierras Altas pertenece a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, por lo que esta acción contribuye al incremento de eje tecnológico que forma parte de la estrategia de esta red, facilitando la interacción del visitante con el entorno e incrementando la calidad de su experiencia en el destino.

En resumen, la actuación responde a la necesidad de adaptar los servicios de las Oficinas de Turismo a las demandas actuales de los visitantes y al contexto tecnológico en constante evolución.

Disponer de un dispositivo exterior de información turística que funcione las 24 horas del día y los 7 días de la semana permitirá ampliar el horario de atención al visitante más allá del horario del personal de las oficinas y garantizar el acceso inclusivo a la información.