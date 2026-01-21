Dos accidentes de tráfico en Soria con tres personas atendidas
Un coche ha volcado al mediodía de hoy en la avenida Duques de Soria, tras sufrir un accidente con otro vehículo.
A las 11:59 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en la avenida Duques de Soria.
Hay dos vehículos implicados y han informado dque uno de ellos ha volcado.
Se ha trasladado aviso de Policía Local de Soria, a Policía Nacional, y Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos para atender a un varón y a una mujer de unos 40 años.
Antes, a las 10:43 horas, se ha recibido otro aviso de un accidente en el kilómetro 10 de la carretera SO-20, en Soria.
Un vehículo ha sufrido una salida de la vía y ha volcado.
Se ha trasladado también aviso a Policía Nacional, Policía Local de Soria, Guardia Civil de Soria y Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender a una mujer de 56 años herida.