Dos accidentes de tráfico en Soria con tres personas atendidas

Miércoles, 21 Enero 2026 12:26

Un coche ha volcado al mediodía de hoy en la avenida Duques de Soria, tras sufrir un accidente con otro vehículo.

A las 11:59 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en la avenida Duques de Soria.

Hay dos vehículos implicados y han informado dque uno de ellos ha volcado.

Se ha trasladado aviso de Policía Local de Soria, a Policía Nacional, y Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos para atender a un varón y a una mujer de unos 40 años.

Antes, a las 10:43 horas, se ha recibido otro aviso de un accidente en el kilómetro 10 de la carretera SO-20, en Soria.

Un vehículo ha sufrido una salida de la vía y ha volcado.

Se ha trasladado también aviso a Policía Nacional, Policía Local de Soria, Guardia Civil de Soria y Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender a una mujer de 56 años herida.