Detenido en Almazán por deber 16.000 euros de pensión de alimentos

Miércoles, 21 Enero 2026 09:22

La Guardia Civil ha detenido el pasado 17 de enereo en Almazán a un hombre de 48 años de edad y residente habitual en Reino Unido como presunto autor de un delito incumplimiento de las obligaciones de sustento a la familia.

En concreto según la denunciante habría dejado de abonar la pensión alimenticia a la que estaba obligado por sentencia judicial, ascendiendo la deuda a unos 16.000 euros según la denunciante por los impagos desde el año 2020 hasta la fecha,

La denuncia había sido presentada ese mismo día en el Puesto de Almazán que se hizo cargo de la instrucción de las correspondientes diligencias, que unión del detenido fueron entregadas en el Juzgado de Almazán.