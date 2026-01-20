Hombre detenido por causar lesiones graves a mujer con la que convivía en El Burgo

Martes, 20 Enero 2026 12:01

La Guardia Civil del Puesto de El Burgo de Osma ha detenido el pasado 16 de enero a un varón de 54 años de edad como presunto autor de un delito de lesiones graves a una mujer con la que compartía piso sin ningún otro tipo de relación desde hacía uno veinte días.

Los hechos ocurrieron ese mismo día en El Burgo de Osma, cuando tras una discusión por motivos de convivencia el posteriormente detenido arrojó una cazuela de agua hirviendo sobre la víctima, provocándole lesiones graves en cabeza y cuello de las que fue atendida en el Centro de Salud de El Burgo de Osma, que también redactó el correspondiente parte de lesiones, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

El detenido en unión de las diligencias instruidas por el Puesto de El Burgo de Osma ha sido puesto a disposición del Juzgado de El Burgo de Osma.