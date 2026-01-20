Atropellado joven por camión de la basura en Soria

Martes, 20 Enero 2026 09:36

Un joven ha sido atropellado esta mañana por el camión de la basura en Soria.

A las 7:51 horas han informado a Emergencias Sanitarias del atropello de un camión de residuos a un varón de 28 años en la calle Mariano Vicen con la calle Venerable Carabantes, en Soria.

El herido se ha golpeado con el lateral del camión y ha precisado asistencia sanitaria.

Se ha avisado a la policía local de Soria, a Cuerpo Nacional de Policia y a Sacyl.