Ciclista herido en accidente en la circunvalación de Soria
Un ciclista ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la tarde de hoy en la circunvalación de Soria capital.
Mujer herida en accidente de tráfico en travesia de Almenar de Soria
El accidente ha ocurrido a las 14:47 horas en el kilómetro 16 de la carretera SO-20, sentido Zaragoza y ha consistido en la colisión de un camión con una bicicleta, según ha informado Emergencias Sanitarias.
Han solicitado asistencia para el ciclista, un varón herido, quien ha quedado inconsciente a consecuencia del accidente.
Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. También se ha informado a la Policía Local de Soria.