Ciclista herido en accidente en la circunvalación de Soria

Un ciclista ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la tarde de hoy en la circunvalación de Soria capital.

El accidente ha ocurrido  a las 14:47 horas en el kilómetro 16 de la carretera SO-20, sentido Zaragoza y ha consistido en la colisión de un camión con una bicicleta, según ha informado Emergencias Sanitarias.

Han solicitado asistencia para el ciclista, un varón herido, quien ha quedado inconsciente a consecuencia del accidente.

Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. También se ha informado a la Policía Local de Soria.

