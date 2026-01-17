Mujer herida en accidente de tráfico en travesia de Almenar de Soria

Sábado, 17 Enero 2026 20:57

Una mujer, de 26 años, ha tenido que ser atendida esta tarde por Emergencias Sanitarias tras sufrir un accidente de tráfico con el coche que conducía, en la travesía de Almenar de Soria.

A las 19:26 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en el kilómetro 325 de la N-234, en la travesía de Almenar de Soria.

El alertante ha informado que un vehículo se ha salida de la vía y se ha llevado una valla cayendo hacia la puerta de una casa donde el turismo ha quedado suspendido a metro y medio de suelo ya que hay desnivel con la carretera.

Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de tráfico de Soria y a Emergencias sanitarias que ha enviado recursos para atender en el lugar a la conductora de 26 años.