Intenso fin de semana en Ágreda: fiestas, deporte, teatro y música

Jueves, 05 Marzo 2026 18:12

Intenso fin de semana en Ágreda en el segundo fin de semana de marzo. Deporte, teatro y música se darán cita en la Villa de las Tres Culturas.

Celebración de la Fiesta del Barrio, con su tradicional hoguera amenizada por la Banda Municipal de Música, su Diana y su animada Comida de Hermandad.

Desde el viernes hasta el domingo rutas de BTT, Trail y senderismo

Sábado 7 de marzo desde las 16:00h, XXVIII edición de la exaltación de la corneta, tambor y bombo, con la participación de diferentes Cofradías de Aragón, La Rioja, Navarra y Soria

Sábado 7 de marzo a las 20:00h teatro en el Teatro El Fuerte con la obra Confesiones a cargo de la compañía Laimperfekta Teatro

Domingo 8 marzo concierto de Natalia Laguens en el Palacio de los Castejón

Domingo 8 de marzo a las 18:00 charla en el Salón de Actos del Palacio de los Castejón a cargo del deportista agredeño Daniel Izquierdo.