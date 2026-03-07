Bayubas de Arriba celebra el centenario de su vecino Tomás Mateo Martínez

Sábado, 07 Marzo 2026 19:51

Bayubas de Arriba ha vivido este sábado un día muy especial con la celebración del centenario de uno de sus vecinos más longevos, que ha festejado con familia y vecinos este cumpleaños tan especial.

Tomás Mateo Martínez nació un 7 de marzo de 1926 en la localidad de Bayubas de Arriba, siendo el mayor de tres hermanos

Fue a la escuela del pueblo hasta los 14 años, aunque le hubiese gustado continuar aprendiendo, pero tenía que ayudar, trabajar y ganar dinero para mantener a la familia.

Recuerda con mucho cariño a su maestro de la escuela Mariano Gallardo, con él aprendió muchas cosas, también de la vida y del respeto a los mayores.

En Bayubas de Arriba eran unos 50 alumnos entre chicos y chicas, mientras que en la actualidad, la escuela lleva varias décadas cerrada.

Tomás ha llevado una vida plena de esfuerzo y trabajo, desempeñando varios oficios, entre ellos, sacristán durante 60 años, herrero, vigilante de las torres de incendios para ICONA (Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza), extrayendo resina en el monte, haciendo carbón para la fragua, alguacil, cuidando ganado, etc.

En la casa tampoco faltaban los animales para el abastecimiento de la familia durante todo el año: gallinas, conejos, cerdos, ovejas; desde muy pequeño su pasión ha sido observar a los pájaros del entorno, era un gran ornitólogo aficionado.

Tomás se casó con Eugenia Galgo, del mismo municipio de Bayubas de Arriba, de la que enviudó hace 20 años. Tuvieron 5 hijos, cuatro hijas y un hijo.

Actualmente convive con tres de ellos, rodeado del cariño de su familia y vecinos, que hacen de él una persona muy querida en el pueblo, sencilla y entrañable.

Su tiempo de ocio lo ocupa en realizar pequeños paseos, aunque padece problemas de movilidad, le gusta jugar al guiñote, hacer pasatiempos y sopa de letras, y ver los programas de concursos de la televisión.

Goza de una buena memoria y echa de menos que no haya niños en el pueblo, pero valora positivamente la tranquilidad y la calidad de vida de cualquier pueblo de nuestra provincia como el suyo.

Hoy, sábado 7 de marzo, coincidiendo con su cumpleaños, ha tenido lugar el acto homenaje por su centenario a las 12,00 horas en el centro social de Bayubas de Arriba, donde se han reunido familiares, amigos y vecinos de la localidad que se han sumado a la celebración de este día tan especial con el deseo de que siga cumpliendo varios años más.

En esta celebración, que ha estado animada por un grupo de mariachis, se han dado cita familiares, vecinos, miembros de la corporación y del diputado provincial Enrique Rubio, que le ha hecho entrega de una placa conmemorativa y del acta de su nacimiento, en un acto conmemorativo de las CEAS de Berlanga de Duero.