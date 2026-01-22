Conductora herida tras salirse de carretera con su vehículo en Ausejo de la Sierra

Jueves, 22 Enero 2026 09:12

Una mujer de 30 años ha resultado herida esta mañana en un accidente de tráfico, en la carretera local de Ausejo de la Sierra, tras salirse de la via y dar varias vueltas de campana con su vehículo.

A las 8:19 horas se ha recibido aviso en la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León de un accidente con heridos en el kilómetro 14 de la carretera SO-615, en Ausejo de la Sierra.

Se trata de una salida de vía de un turismo que ha dado varias vueltas de campana según ha explicado el alertante.

También ha informado que una mujer de unos 30 años ha salido del vehículo por sus propios medios y se ha quejado de dolor de cuello.

Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de tráfico y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos.