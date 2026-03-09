investigada autora de estafa informática esclarecida por la Cibercomandancia

Lunes, 09 Marzo 2026 13:54

La Guardia Civil de Soria ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de estafa bancaria, cometido a través de internet mediante la difusión de falsas ofertas de empleo en redes sociales.

La investigación se inició como consecuencia de la denuncia presentada por un perjudicado a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, en la que manifestaba haber sido víctima de una estafa, todo ello tras acceder a un anuncio publicado en la red social Instagram en el que se ofrecía la posibilidad de obtener ingresos adicionales trabajando desde su domicilio.

Según el relato del denunciante, tras el intercambio de información con los presuntos responsables de la oferta a través de aplicaciones de mensajería instantánea, este fue incorporado a distintos grupos donde se le asignaban tareas aparentemente relacionadas con la interacción en páginas web conocidas, consistiendo estos trabajos en dar “me gusta” o realizar determinadas acciones online.

Inicialmente, el perjudicado recibía pequeños pagos a través de servicios de envío instantáneo de dinero, lo que generó confianza en el funcionamiento del supuesto trabajo.

Posteriormente, los responsables del grupo comenzaron a exigir la realización de inversiones económicas, supuestamente vinculadas a operaciones con criptoactivos.

Pero para poder continuar en el grupo y recuperar las cantidades invertidas junto con los beneficios prometidos, la víctima debía completar todas las tareas asignadas, cuyos importes aumentaban progresivamente.

Siguiendo las indicaciones de los supuestos gestores del grupo, el perjudicado realizó varios envíos de dinero mediante Bizum y transferencias bancarias por un importe total de 1.438 euros.

Tras completar varias de las tareas exigidas, los responsables le indicaron que debía realizar un nuevo ingreso de mayor cuantía para poder recuperar el dinero invertido.

Ante la imposibilidad de efectuar dicho pago, perdió el acceso a los fondos, cesando posteriormente las comunicaciones con los autores.