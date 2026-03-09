Ágreda y el Moncayo se recuperan de abundantes precipitaciones

Lunes, 09 Marzo 2026 14:47

La comarca soriana del Moncayo se recuperan de las generosas precipitaciones de este fin de semana que han provocado inundaciones en tierras de cultivo y en infraestructuras.

En Ágreda, las precipitaciones han dejado 130 litros por metro cuadrado, y en su barrio de Fuentes de Ágreda, se ha llegado hasta los 180 litros por metro cuadrado. En Ólvega se ha llegado hasta los 80 litros por metro cuadrado.

El campo de fútbol de “La Arquilla”, situado junto a la dehesa de Ágreda, se ha visto anegado de agua.

Algunas viviendas de la Villa de las Tres Culturas también se han visto afectadas por la crecida del río Queiles.

El alcalde agredeño, Jesús Manuel Alonso, ha señalado que alguna pared de edificios antiguos se ha caído, como consecuencias de las precipitaciones, que se ha prolongado durante día y medio.

En la parte más alta del parque de la Dehesa, en Ágreda, se encuentran los ojillos, unas lagunas de las que manan aguas del río Queiles, y que descienden para atravesar, canalizado, la Villa de las Tres Culturas.

En pueblos de la comarca, como Añavieja, han visto como las precipitaciones han recuperado la desaparecida laguna, por la crecida del río Añamaza y sus arroyos.