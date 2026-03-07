Sábado, 07 Marzo 2026
Conferencia sobre los Carmelitas Descalzos y la cofradía de la Oración en el Huerto

El padre carmelita descalzo Fray Pedro Ortega impartirá este lunes, 9 de marzo, una conferencia en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia con el título "Los Carmelitas Descalzos y la Cofradía de la Oración en el Huerto de Soria".

La charla se engloba dentro de los actos del 75 aniversario de dicha Cofradía.

La entrada es libre, limitada al aforo del salón y comenzará a las 20,00 horas.

Promovida por la Hermandad Ferroviaria de Soria, la cofradía de la Oración en el Huerto de Soria se constituyó en el año 1951 y tiene por sede la iglesia del Carmen (PP Carmelitas).

Su procesión particular, junto con la cofradía de la Flagelación del Señor, tiene lugar el Martes Santo.

Además participa también en la Procesión General del Santo Entierro de Cristo, el Viernes Santo.

 

