La Junta abre la convocatoria para la formación de gestores de I+D+i

Sábado, 07 Marzo 2026 12:46

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, ICECYL, ha publicado la convocatoria del Programa de Formación de Gestores de I+D+i GESTIDI 2026, cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 20 de marzo.

La dirección académica corre a cargo de la Escuela de Negocios CEU de Castilla y León.

GESTIDI es un programa gratuito de formación teórica y práctica en gestión de I+D+i orientado a dotar al tejido empresarial y al ecosistema de innovación de Castilla y León de profesionales capacitados en esta materia.

Gran parte de los alumnos que han participado en la iniciativa se han incorporado al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Comunidad.

El programa GESTIDI tiene como objetivo formar a titulados universitarios, actualmente desempleados, en la gestión de la I+D+i, ofrecerles una visión amplia de los procesos de innovación y facilitar su incorporación laboral en entidades del ámbito autonómico.

También podrán acceder profesionales en activo de Castilla y León que quieran actualizar sus conocimientos en la materia a través de GESTIDI EXECUTIVE.

La iniciativa contribuye a cubrir la demanda creciente de perfiles especializados por parte de las empresas innovadoras de Castilla y León y a fortalecer el ecosistema de investigación e innovación de la Comunidad.

Esta nueva edición se enmarca en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) 2021‑2027, que incluye medidas dirigidas a aumentar la disponibilidad de capital humano cualificado en materia de innovación.

Los alumnos que completen con éxito cualquiera de las modalidades pasarán a integrarse en la Red GESTIDI, un entorno de colaboración que facilita la actualización de contenidos, el acceso a oportunidades profesionales y la conexión con los agentes del ecosistema regional de innovación.

La inscripción puede realizarse a través de la página XIII edicion GESTIDI