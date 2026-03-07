CC.OO. y UGT suman sus voces en el 8-M frente al negacionismo y el odio

Sábado, 07 Marzo 2026 12:43

CCOO y UGT ante este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se unen a las mujeres de todo el Estado y de todo el mundo para reivindicar y luchar por sus derechos y por la igualdad efectiva.

"Juntamos nuestras voces para felicitarnos por los logros conseguidos y reivindicar con energía que los derechos de las mujeres no tienen fronteras y no son negociables", han resaltado en un comunicado.

El feminismo de UGT y CCOO, según los propios sindicatos, es internacionalista, solidario y pacifista y por ello reivindican los derechos y el poder de todas las mujeres del mundo, todos los días del año.

"Porque nosotras somos las que sostenemos la vida, las que cuidamos, las que producimos, las que investigamos, las que enseñamos, las que construimos, las que transformamos. Y lo hacemos con poder: el poder de la palabra, de la unidad, de la conciencia, de la lucha, del sindicalismo feminista, de la organización y de la negociación colectiva", han señalado.

Desde el sindicalismo de clase han reivindicado ese poder de las mujeres, de las mayores queabrieron camino y de las jóvenes que siguen abriéndolo, para enfrentarse colectivamente al miedo, para conseguir una democracia plena donde exista la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y se acabe con las brechas salariales, la violencia de género y la violencia sexual, el acoso, la precariedad que castiga a las mujeres e invisibiliza los cuidados

"Este 8 de marzo tomamos las calles para recordar que el poder de las mujeres está en marcha en todos los espacios y que seguiremos ocupando todos y cada uno de los rincones que también nos pertenecen y nos han sido negados hasta acabar con las desigualdades, violencias y exclusiones", han reiterado.

Es el momento, a su juicio, de alzar la voz del sindicalismo feminista junto a las otras voces del feminismo local, estatal. Internacional, todas unidas, de la mano, forjando alianzas y reconocimiento mutuamente nuestra fuerza y aportaciones.

"Uniendo fuerzas frenamos la oleada ultra y sus negacionismos y retrocesos, mientras seguimos nuestro avance en igualdad, en progreso social, en sostenibilidad del planeta, en democracia y en derechos de las mujeres", han concluido.