El Gobierno convoca nueva edición de Campus Rural en Soria

Jueves, 05 Marzo 2026 10:59

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha remitido a las entidades locales la provincia la información de la edición 2026 del programa Campus Rural y anima a entidades públicas y privadas con sede o actividad en nuestros municipios a presentar ofertas de prácticas para estudiantes universitarios.

La convocatoria se dirige también a mancomunidades, asociaciones, fundaciones y empresas del medio rural, con el fin de incorporar talento joven a proyectos locales y abrir nuevas oportunidades de desarrollo en el territorio.

Campus Rural depende de la Secretaría General para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y cuenta con la colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

En 2026 participan 45 universidades públicas españolas, entre ellas la UNED y la Universidad de Valladolid, a la que pertenece el Campus de Soria. En 2025, la iniciativa recibió el reconocimiento a la mejor propuesta europea de desarrollo local en los European Innovation in Politics Awards.

Las prácticas tienen una duración de 2 a 5 meses, con posibilidad de extenderse hasta noviembre. Cada estudiante percibe 1.000 euros brutos al mes y dispone de cobertura de Seguridad Social. Las entidades anfitrionas no asumen costes económicos por la incorporación del alumnado. El programa valora de forma positiva que la oferta incluya, o facilite, una solución habitacional para la estancia del estudiantado durante el periodo de prácticas.

Las entidades interesadas pueden publicar sus ofertas por dos vías complementarias. La primera pasa por Ruralink, la plataforma creada por el MITECO para centralizar las prácticas y dar visibilidad a los proyectos ante todas las universidades participantes. Ruralink cuenta ya con más de cien ofertas publicadas. La segunda vía se articula mediante las oficinas de prácticas de cada universidad, que recogen, validan y gestionan las ofertas dentro de sus plazos y procedimientos.

Resultados en Soria en ediciones anteriores

En la provincia de Soria, el programa ha alcanzado un alto grado de implantación desde sus primeras ediciones. En sus tres primeros años, 38 estudiantes realizaron prácticas en la provincia. En 2024, Soria se situó como la cuarta provincia de España con mayor participación, tras acoger 20 estudiantes en 8 municipios. Estas estancias se vincularon a ámbitos como gestión pública, apoyo administrativo, dinamización cultural o divulgación científica, entre otros.

En el verano de 2025, el programa dejó ejemplos recientes de impacto en el territorio. En Ágreda, la Asociación para el Desarrollo Rural Integral del Noreste de Soria (Proynerso) acogió a cuatro estudiantes en un proyecto de trabajo social e igualdad.

En Borobia, cuatro universitarios se integraron en el Ayuntamiento y en el Observatorio Astronómico, con tareas ligadas a programación, comunicación y gestión cultural.

En Villar del Río, una estudiante del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid colaboró con la Secretaría municipal en contabilidad, nóminas, padrón, archivo e inventario de bienes, además de atención al público y maquetación de documentación interna.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, destaca que “Campus Rural acerca el aprendizaje universitario a la realidad de los pueblos y aporta capacidad técnica allí donde más falta hace. Para los ayuntamientos con plantillas reducidas supone una ayuda práctica; para el alumnado abre una experiencia profesional y vital en contacto directo con el territorio”.

La Subdelegación del Gobierno anima a las entidades sorianas a presentar ofertas en esta edición 2026 para ampliar la red de centros de prácticas y multiplicar el alcance del programa en la provincia. Las entidades pueden definir tareas ajustadas a su actividad, designar una persona tutora y trasladar la oferta a las universidades participantes o registrarla en Ruralink.

Para más información, las entidades pueden consultar los materiales de la convocatoria, acceder a Ruralink y plantear dudas al buzón del programa: bzn-campus-rural@miteco.es, además del contacto habitual con la Subdelegación del Gobierno en Soria.