Se dobla en Soria en un año el número de familias que buscan alquilar vivienda

Martes, 27 Enero 2026 09:47

Soria es una de las ocho capitales de provincia en España donde el número de familias interesadas en alquilar una vivienda, en el portal inmobiliario Idealista, se ha doblado en el último cuatrimestre de 2025.

En el cuarto trimestre de 2025 los anuncios de viviendas en alquiler publicados en idealista han recibido una media de 34 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 14 por ciento más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando recibían de media 30 contactos, según un estudio publicado por idealista.

En ocho capitales de provincia el volumen de familias interesadas ha crecido más de un 50 por ciento, entre ellas Soria.

Se trata de las ciudades de Ciudad Real (98 por ciento), seguido de Soria (92%), Melilla (65%), Cuenca (59%), Lleida (58%), Huelva (55%), Santander y Ceuta (ambos con un 53%).

En Soria capital se ha pasado de 19 peticiones de viviendas en alquiler, en el último cuatrimestre de 2024, a 37 en el último cuatrimetre de 2025, según los datos recopilados por Idealista.

Por el contrario, en cinco capitales la competencia se redujo: Teruel (-26%), Santa Cruz de Tenerife (-15%), Ávila (-13%), Cáceres (-11%) y Lugo (-5%).

En Pontevedra los niveles de competencia se mantuvieron estables.

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “no es ninguna novedad que los mercados que han aplicado los topes de precios se encuentren entre los que tienen más competencia para acceder a un alquiler. Estas medidas consiguen frenar la subida de precios a costa de eliminar gran parte de la oferta, lo que provoca que para sus vecinos cada vez sea más difícil acceder a una vivienda. Resulta llamativo que este fenómeno pase desapercibido para las administraciones, que se siguen centrando en atacar a los propietarios y no en generar más oferta que reduzca estos niveles de competencia”.

El volumen de familias que se postulan por cada anuncio ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de capitales españolas.

Entre las grandes ciudades el mayor incremento en esta competencia se ha dado en Barcelona (20%), seguido de Málaga (20%), Bilbao (17%), Palma (15%), Alicante (12%) y San Sebastián (9%). En Madrid y Valencia la competencia ha crecido un 5%, mientras que el incremento ha sido menor en Sevilla (3%).

El fenómeno de la altísima demanda y de la poca oferta tiene una incidencia distinta en las diferentes capitales.

Barcelona es el gran mercado donde la competencia por la vivienda es mayor, con 65 familias por cada anuncio.

Le siguen Palma (55), Madrid (44), Bilbao (42), San Sebastián (36) y Valencia (30).

Por debajo de estas cifras se sitúan Sevilla (29), Málaga (28) y Alicante (23). Vitoria tiene el récord de familias interesadas en cada alquiler y alcanza los 111 contactos. Le siguen Guadalajara (95 familias), Pamplona (90), Lleida (75) y Zaragoza (70).

En el lado opuesto se encuentra Cáceres, con 7 contactos por anuncio, seguida por Salamanca (10), Badajoz (10), Segovia y Granada (12 en ambos casos).

Competencia en provincias

Álava lidera también el ranking por provincias de competencia por el alquiler, con 106 familias. Le siguen Navarra (92), Guadalajara (73), Barcelona (68), Zaragoza (65) y Lleida (52). En el lado opuesto se sitúan Cáceres (8), Salamanca (10) y Badajoz (11).