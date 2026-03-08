Soria ¡Ya! llama a "rebelarse" contra décadas de abandono de PP y PSOE en Soria

Domingo, 08 Marzo 2026 07:10

Soria ¡Ya! ha reivindicado la utilidad de tener voz propia en las Cortes regionales y ha llamado, en su acto central de campaña, a los sorianos a "rebelarse" contra décadas de abandono de PP y PSOE.

Soria ¡Ya! ha celebrado su acto central de campaña en el Centro Cultural Gaya Nuño de Soria, donde han participado los distintos miembros de la candidatura y numerosos simpatizantes de la formación sorianista.

Durante el encuentro, los candidatos han explicado los motivos que les han llevado a dar el paso de implicarse en el proyecto y han defendido algunas de las principales propuestas del programa electoral para mejorar la vida de los sorianos.

A lo largo del acto han intervenido los integrantes de la lista, que han trasladado su ilusión por Soria, su compromiso con la provincia y su decisión de implicarse para que vivir en esta tierra sea una opción con futuro.

En sus intervenciones han destacado cuestiones clave del programa de Soria ¡YA!, como la lucha contra la despoblación, la mejora de la sanidad, el impulso a la actividad empresarial, el apoyo a los jóvenes, la mejora de infraestructuras o el acceso a la vivienda.

El acto ha sido cerrado por el cabeza de lista, Ángel Ceña, quien ha repasado la situación de la provincia tras más de cuatro décadas de gobiernos autonómicos de los grandes partidos.

"Son cuarenta y tres años de incumplimientos y de promesas que no se han llegado a ejecutar en Soria", ha afirmado, recordando que durante ese tiempo se han sucedido gobiernos del PSOE, del PP y, en la actual legislatura, también de Vox en la Junta de Castilla y León.

En este sentido, a hecho alusión a los actos de campaña de Sánchez y Mañueco en Soria: "Uno ha hablado más de Siria que de Soria; y el otro ha prometido lo que Soria ¡Ya! ha reclamado en las Cortes".

Ceña ha señalado que repetir las mismas políticas y seguir votando a los mismos partidos «no ha servido para nada» en lo que respecta al desarrollo de la provincia.

Por ello ha apelado directamente al lema de campaña de la formación: "Por Soria, ¡REBÉLATE!", una llamada a no resignarse ante la situación de abandono que sufre el territorio.

"Queremos que los sorianos se rebelen contra esta situación y apuesten por otra manera de hacer política, una política pegada al territorio", ha explicado.

Según ha subrayado, el objetivo de Soria ¡YA! es situar en el centro del debate cuestiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos, como los servicios públicos, las infraestructuras o la sanidad.

En su intervención, el candidato ha puesto como ejemplo algunos de los problemas que arrastra la provincia desde hace años, como las obras eternas del Hospital Santa Bárbara, los centros de salud pendientes de finalizar o las carreteras prometidas que nunca llegan a ejecutarse.

Ceña ha defendido que, pese a contar con una representación limitada en las Cortes, Soria ¡YA! ha demostrado en esta legislatura su capacidad de influencia política.

"Soria ¡YA! no va a ser un partido de gobierno, pero sí es un partido de influencia", ha señalado, destacando que su presencia en el parlamento autonómico ha obligado al resto de fuerzas políticas a pronunciarse sobre los problemas específicos de la provincia.

El acto ha servido también para mostrar el carácter abierto y ciudadano del proyecto de Soria ¡Ya!, con candidatos procedentes de distintos ámbitos profesionales y vinculados a diferentes comarcas de la provincia.

Ceña ha recordado que la formación defiende «todos los pueblos de la provincia, los 512 núcleos de población», y no únicamente la capital.

En este sentido, ha animado a los sorianos a volver a respaldar el proyecto sorianista como la única forma de presionar a los grandes partidos para que tengan en cuenta las necesidades del territorio.

"Es la única manera de que los partidos nacionales dejen de obedecer a Madrid o a Valladolid y piensen de verdad en lo que necesitan los ciudadanos de Soria", ha afirmado.

Con este acto central de campaña, Soria ¡YA! insiste en su mensaje de que la provincia necesita seguir contando con una voz propia e independiente en las instituciones para defender sus intereses frente a décadas de decisiones políticas que, a juicio de la formación, la han dejado sistemáticamente en segundo plano.