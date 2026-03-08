La Junta de Castilla y León programa 23 actividades culturales en marzo en Soria

Domingo, 08 Marzo 2026 07:16

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha presentado la programación cultural para este mes de marzo en Soria, con 23 actividades enclavadas en la red de centros culturales dependientes de la Junta.

La oferta traerá a los ciudadanos la posibilidad de disfrutar de diferentes y variadas actividades, desde exposiciones, teatro, poesía y una amplia oferta para el público infantil. La Junta mantiene su implicación con la promoción cultural acercando al territorio propuestas de contrastada calidad para todo tipo de públicos y reforzando su criterio de apoyo a creadores locales y a otras propuestas de ámbito nacional.

Durante el mes de marzo, continúa abierta al público la exposición fotográfica `Campos de Castilla´ de César Sanz Marcos, en el marco del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado.

La exposición, que reúne 42 fotografías inéditas inspiradas en los versos del poeta, se ubica en la planta baja de la Biblioteca Pública de Soria.

Todos los sábados del mes se puede realizar la visita temática a la exposición permanente del Museo Numantino, previa concertación de cita y en horario de 11.00 a 12.30 horas.

Artes escénicas

El lunes 9 de marzo, en la Biblioteca Pública de Soria a las 19.00 horas, se podrá disfrutar del monólogo teatral ‘Cómete un pie’.

El texto encuentra su origen en la denuncia feminista de Cristina Fallarás, combinando humor ácido y absurdo que rompe con la narrativa clásica explorando distintos lenguajes escénicos.

La actriz Ana Roche interpreta los tres personajes que conversan sobre lucha y supervivencia en un homenaje lúcido a las mujeres que buscan reencontrarse y reivindicarse. Se trata de un espectáculo para adultos y con inscripción previa.

El sábado 21, de la mano de Morfeo Teatro, llegará a Ágreda la comedia del absurdo ‘Strip-tease’.

El reconocido autor polaco, Slawomir Mrozek escribió esta comedia surrealista en 1962, dentro del género del Teatro del Absurdo.

Terminada la Segunda Guerra Mundial la paz se abre camino en un continente fracturado y a la deriva; esta obra es hija de ese tiempo en que se ha dividido el mundo y sus creencias. ‘Strip-tease’ se estrenó en España en 1967, con la mítica compañía de Los Goliardos.

Sesenta años después se reivindica como una propuesta llena de ironía, inteligencia y pasmosa actualidad.

Ante un mundo desconcertado por su propia frivolidad de principios, y ante la amenaza de una guerra que parecía olvidada, pero que puede reaparecer tras nuestra puerta cuando menos lo esperemos, a romper nuestro frágil bienestar.

La representación tendrá lugar en El Fuerte, en Ágreda, a las 20.00 horas.

El domingo 22, en el Salón Social de Ólvega, la compañía Zarabanda representará a las 18.00 horas ‘Lo que el conde esconde’, una comedia que pone delante de los ojos del espectador alguna de las historias más representativas que se encuentran en los textos del Infante Don Juan Manuel.

La obra da vida a los dos personajes principales del famoso libro ‘El Conde Lucanor y su fiel criado Patronio’. Con la dramatización de los textos aparecerán gran variedad de personajes, que divertirán con sus hazañas y harán pensar con sus enseñanzas.

En el Centro Cultural Palacio de la Audiencia de Soria, el jueves 26, a las 20.30, tendrá lugar de la mano de Cg Producción Escénica, la adaptación teatral de la exitosa película ‘Los lunes al sol’. Se trata de una adaptación de la mano de Ignacio del Moral, quien firmaba junto al director Fernando León de Aranoa el guion cinematográfico.

Los lunes al sol es gran teatro. Ese que posee un amplio reparto, diálogos llenos de hondura, amplia escenografía y personajes bien definidos.

Potente teatro social que recoge problemáticas que atañen al ser humano y que denuncian la exclusión y marginación de quienes han perdido su empleo después de muchos años, por reconversiones industriales y la propia deriva del sistema laboral.

Música

Óscar Recio hace un recorrido por las canciones de ayer y de hoy, desde la copla, Nino Bravo o Rafaela Carrá hasta los éxitos de artistas como Alejandro Sanz o Ricky Martin.

Una explosión de energía positiva en un espectáculo que no deja indiferente, cuerpo de baile con coreografías, cambios de vestuario y un montaje potente y muy cuidado conforman un atractivo show. El concierto tendrá lugar en el Teatro Municipal de San Leonardo de Yagüe, a las 20 horas.

Recital poético

Elfo Teatro presenta un recital poético y musical muy ameno y original, donde las voces más representativas de la Generación del 27 toman vida en manos de un actor y del acompañamiento en directo de la guitarra. La obra de autores como Lorca, Cernuda, Miguel Hernández, Alberti, Carmen Conde o Vicente Aleixandre se muestra desde una mirada diversa, íntima y sugerente. Será el viernes 20, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Pública de Soria con inscripción previa.

Actividades infantiles

Dentro de las actividades infantiles programadas para marzo, la primera tendrá lugar el viernes 6 a las 18.00 en la Biblioteca Pública de Soria. Zootropo Teatro ofrecerá el espectáculo de narración oral ‘Cuentos, poemas y retahílas’. Una función que mezcla cuentos, poemas y humor. Una propuesta de interacción con el público que invita a disfrutar del placer de escuchar y compartir la palabra viva. Es necesaria la inscripción previa.

El jueves 19 a las 19.00 horas en el Teatro San Agustín en El Burgo de Osma llega el espectáculo de circo y magia ‘Salakasim’ de la compañía argentina Julián y Pendorcho. Una mezcla de magia y payasos que llenará de ilusión a los asistentes.

La propuesta de Elfo Teatro para familias con niños a partir de cuatro años, ‘Cuentos viajeros’, se podrá ver el sábado 21 en la Biblioteca Pública de Soria a las 12.00 horas con inscripción previa. Un espectáculo con una gran dosis de ternura e imaginación, que reivindica el poder de la amistad y la aceptación.

‘Animales’ es una propuesta visual sin palabras en la que los objetos y materiales cotidianos se transforman en animales llenos de vida. A través de formas, colores, ritmos y movimientos, se construyen pequeñas historias escénicas que despiertan el asombro y la fascinación de niños y adultos. Con un lenguaje teatral poético, lúdico y cercano, la propuesta invita a viajar por un imaginario animal donde la imaginación infantil, como un Arca de Noé, da cobijo a todas las criaturas posibles.

Es un espectáculo especialmente pensado para bebés de 2 a 5 años, que la compañía El Retablo ofrecerá en la Biblioteca Pública de Soria el sábado 28 a las 12.00 horas con Inscripción previa.

En el ámbito habitual de los talleres escolares del Museo Numantino, este mes de marzo se celebrarán los siguientes: ‘Los costureros del tiempo’, ‘Arquitectos en acción: la ciudad romana’, ‘Los guardianes del códice’, ‘El rincón del orfebre’, ‘Tejiendo mi sayo’, ‘Técnicas de supervivencia en la prehistoria’, ‘Pinturas y pigmentos’ y ‘Nueva visión de la cerámica en la historia: vida y muerte’. Los talleres se desarrollan de martes a viernes y en horario de 10.00 a 14.00.

El Museo Numantino ha programado visitas temáticas para los alumnos de Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato con las siguientes temáticas: ‘Paleolítico: un mundo de cazadores y recolectores’, ‘Neolítico: la vida y la muerte’, ‘Edad del Bronce: las redes comerciales a larga distancia’, ‘Edad del Hierro: origen y desarrollo de la cultura celtibera’, ‘Asimilación e intercambio cultural en la Hispania romana', ‘Soria en la Edad Media: un mundo plural’, ‘Visible e invisible: ¿Dónde están las mujeres?'. Las visitas temáticas se desarrollan de martes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas.