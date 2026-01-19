El Centro de Estudios Sorianos convoca asamblea para adaptar sus estatutos

El Centro de Estudios Sorianos (CES) celebrará el próximo 7 de febrero una asamblea general ordinaria para adaptar sus estatutos.

La asamblea se celebrará en el 1 bajo de la avenida Mariano Vicén, a las diez y media de la mañana del próximo 7 de febrero.

El funcionamiento del CES es posible gracias al trabajo desinteresado de un grupo de estudiosos a los que le guía su amor a Soria, sin pedir nada a cambio, y que publican la revista “Celtiberia” desde 1951, con la colaboración de la Diputación provincial.

El CES está obligado a adaptarse a los nuevos estatutos de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL) a la que pertenece, al constituirse como una asociación.

Ahora el CES tendrá que realizar el mismo esfuerzo para adaptar y reformar sus estatutos, de acuerdo a la nueva realidad.

Para ello, se celebrará el 7 de febrero una asamblea, donde se abordará la renovación de la junta directiva.

El actual presidente del CES, Emilio Ruiz, ha señalado que el centro necesita colaboradores que se comprometan en el funcionamiento del centro, no sólo nominalmente.

La Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), cuyo Estatuto fue aprobado en diciembre de 1980 por la Junta de Gobierno del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se configura como un órgano, encuadrado en el CSIC, a través del cual los centros de estudios locales se vinculan a dicho Consejo, el cual, a través de la propia CECEL, mantiene, así, su cobertura intelectual y científica sobre ellos.

La CECEL impulsa y coordina la actividad científica y cultural de los cincuenta y ocho centros u organismos de investigación local que, bajo diferentes denominaciones –Centros, Institutos, Fundaciones, Museos, Reales Academias, etc.– y situaciones jurídicas, se integran en ella en la actualidad

El primer consejo de redacción de la revista ‘Celtiberia’, que en 1951 estuvo formado por el Marqués del Saltillo, Benito Gaya Nuño, José Antonio Pérez Rioja y Heliodoro Carpintero, apuntaba que la publicación nacía como órgano de expresión del recién nacido Centro de Estudios Sorianos (CES).

Sus fundadores, eruditos de la época, aseguraron que la revista nacía “por un impulso de amor. Amor a Soria, a esta Soria, menuda e íntima, cuyo nombre es clave de mil recuerdos gloriosos”.