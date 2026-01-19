Lunes, 19 Enero 2026
Cámara y Junta ponen en marcha siete formaciones para consolidar empresas

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Soria y la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL) inciden en la necesidad de adaptar y potenciar la consolidación empresarial  y la sostenibilidad con el propósito de ayudar a empresas a superar los obstáculos y retos que se encuentran en el mercado en los primeros años de la creación de su empresa.

 

Mediante una hoja de ruta diseñada, desde la institución cameral se realiza un análisis de la situación de cada pyme para, posteriormente, partiendo de las necesidades detectadas, ofrecer formación que  proporcione conocimientos y estrategias en las materias más demandadas por las empresas, para poder fortalecer las debilidades detectadas en los ámbitos de gestión, con una programación específica destinada a mejorar las capacidades y formación de los directivos de las empresas.

Al margen del tutor cameral, desde la Cámara se pone a disposición de las empresas personas de reconocido prestigio en la vida empresarial que ejercen de mentores para fortalecer los diferentes proyectos.

La consolidación empresarial y la sostenibilidad mantienen los mismos principios que el fomento del emprendimiento, pero con el valor añadido de la voluntad de mejorar las estructuras de empresas existentes, algo que en los tiempos actuales debe tener, si cabe, aún más importancia, destacando la sostenibilidad como una de las materias clave para su desarrollo en los primeros años permanencia en el mercado.

En este sentido, desde el próximo 18 de febrero, se realizarán una serie de siete formaciones que proporcionarán conocimientos destinados a desarrollar herramientas para el enfoque estratégico de las empresas, como innovación tecnológica, comunicación efectiva, relevo generacional o autorizaciones ambientales, entre otras, y las inscripciones podrán realizarse a través de https://camarasoria.com/agenda-y-eventos.

En definitiva, el programa de consolidación y sostenibilidad empresarial tiene como objetivo incrementar el grado de supervivencia de las empresas de reciente creación.

De tal forma que se tiene muy en cuenta la expansión de la pyme, la apertura de nuevos mercados o la mejora de su competitividad.

Este programa se enmarca en el marco del convenio transversal, pionero en España, entre la Junta de Castilla y León y el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad como apoyo fundamental al tejido productivo.

CALENDARIO DE TALLERES:

TALLERES DE CONSOLIDACIÓN

PRESENCIAL

Innovar sin tecnología: cómo mejorar productos, procesos y experiencia del cliente con recursos limitados

18/02/2026

8:30

Soria (ETC)

PRESENCIAL

Comunicación efectiva para empresarios: cómo liderar, convencer y vender más

18/03/2026

8:30

Soria (ETC)

ONLINE

Relevo generacional y continuidad empresarial

Abril

    

ONLINE

Para directivos: Cómo mejorar la rentabilidad y controlar los costes de tu empresa

Mayo

    

PÍLDORAS DE SOSTENIBILIDAD

ONLINE

Sostenibilidad rentable: cómo reducir costes energéticos y operativos en tu empresa

Marzo

8:30

  

ONLINE

Para directivos: Autorizaciones ambientales en CYL: cumplimiento legal y ventaja competitiva

Abril

8:30

  

ONLINE

Para directivos: Autorizaciones ambientales en CYL: cumplimiento legal y ventaja competitiva

Mayo

8:30

  

 

