Cámara y Junta ponen en marcha siete formaciones para consolidar empresas

Lunes, 19 Enero 2026 14:43

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Soria y la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL) inciden en la necesidad de adaptar y potenciar la consolidación empresarial y la sostenibilidad con el propósito de ayudar a empresas a superar los obstáculos y retos que se encuentran en el mercado en los primeros años de la creación de su empresa.

Mediante una hoja de ruta diseñada, desde la institución cameral se realiza un análisis de la situación de cada pyme para, posteriormente, partiendo de las necesidades detectadas, ofrecer formación que proporcione conocimientos y estrategias en las materias más demandadas por las empresas, para poder fortalecer las debilidades detectadas en los ámbitos de gestión, con una programación específica destinada a mejorar las capacidades y formación de los directivos de las empresas.

Al margen del tutor cameral, desde la Cámara se pone a disposición de las empresas personas de reconocido prestigio en la vida empresarial que ejercen de mentores para fortalecer los diferentes proyectos.

La consolidación empresarial y la sostenibilidad mantienen los mismos principios que el fomento del emprendimiento, pero con el valor añadido de la voluntad de mejorar las estructuras de empresas existentes, algo que en los tiempos actuales debe tener, si cabe, aún más importancia, destacando la sostenibilidad como una de las materias clave para su desarrollo en los primeros años permanencia en el mercado.

En este sentido, desde el próximo 18 de febrero, se realizarán una serie de siete formaciones que proporcionarán conocimientos destinados a desarrollar herramientas para el enfoque estratégico de las empresas, como innovación tecnológica, comunicación efectiva, relevo generacional o autorizaciones ambientales, entre otras, y las inscripciones podrán realizarse a través de https://camarasoria.com/agenda-y-eventos.

En definitiva, el programa de consolidación y sostenibilidad empresarial tiene como objetivo incrementar el grado de supervivencia de las empresas de reciente creación.

De tal forma que se tiene muy en cuenta la expansión de la pyme, la apertura de nuevos mercados o la mejora de su competitividad.

Este programa se enmarca en el marco del convenio transversal, pionero en España, entre la Junta de Castilla y León y el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad como apoyo fundamental al tejido productivo.

CALENDARIO DE TALLERES: