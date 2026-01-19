Los carniceros reivindican la artesanía alimentaria en la celebración de San Antón

Lunes, 19 Enero 2026 14:40

La Asociación Soriana de Carniceros (ASOCAR) ha celebrado este pasado domingo la festividad de San Antón, patrón del sector, con una jornada marcada por la hermandad de los profesionales sorianos y la reflexión sobre el futuro de un oficio esencial para la economía y la vida social de la provincia.

El momento central de la celebración fue el homenaje a Martín Carnicero y su esposa, Angelines, con motivo de su reciente jubilación.

Martín, figura clave en el asociacionismo soriano, ha desempeñado un papel fundamental como presidente de ASOCAR y miembro activo de diversas juntas directivas, destacando siempre por su compromiso inquebrantable con el gremio.

Desde la Asociación se ha querido poner en valor su figura como ejemplo de gran profesionalidad y dedicación, subrayando que profesionales como Martín y Angelines representan los valores de cercanía y calidad que definen a la carnicería tradicional soriana.

Los 15 miembros de ASOCAR reunidos en la jornada aprovecharon la cita para abordar la compleja situación que atraviesa el sector, con el problema del relevo generacional como punta de lanza de los desafíos que enfrentan estos profesionales.

La elevada edad de los carniceros, muchos de ellos cercanos a la edad de jubilación, la falta de personal formado y la dificultad para atraer a jóvenes al oficio suponen una amenaza para la continuidad de estos negocios.

Junto a este problema, el aumento de los precios de las materias primas ha mermado la rentabilidad de los establecimientos en los últimos años y se enfrentan, además, a un importante cambio de hábitos que provoca el descenso en el consumo de determinadas carnes.

A pesar de los retos, ASOCAR ha aprovechado esta festividad para reivindicar el papel de la carnicería tradicional como comercio de proximidad. Los asistentes coincidieron en destacar su función vital en el abastecimiento de barrios y pueblos, especialmente en las zonas rurales donde la carnicería es, en muchas ocasiones, el principal punto de encuentro social, especialmente para el cliente de mayor edad.

El sector apuesta decididamente por la elaboración cárnica artesanal, la excelencia en la calidad y la puesta en valor del producto local como elementos diferenciadores frente a la gran distribución.

La jornada de San Antón concluyó con un mensaje de unidad, instando a las instituciones y a la sociedad a seguir apoyando a un gremio que no solo genera empleo, sino que mantiene viva la identidad gastronómica y el tejido social de Soria.

ASOCAR es unas de las 46 asociaciones sectoriales de FOES (Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas), forma parte de FEC Soria (Federación de Empresarios de Comercio de Soria) y está integrada en la Federación Regional de Carniceros de Castilla y León y en CEDECARNE a nivel nacional.