Minuto de silencio en Soria por al menos 40 víctimas mortales de accidente ferroviario en Córdoba

Lunes, 19 Enero 2026 12:56

Las diferentes administraciones de Soria han secundado al mediodía de hoy lunes el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "en memoria de las víctimas del terrible accidente de ferrocarril" que ha tenido lugar este pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado decenas de fallecidos y heridos.

La FEMP ha convocado a este minuto de silencio "a todas las instituciones, entidades, trabajadores y ciudadanos a participar", como "muestra de recuerdo y cariño por las víctimas mortales, los heridos y sus familias".

Además, la federación de municipios ha agradecido "la labor de todos los servicios médicos, de emergencia y los gestos solidarios de todos los vecinos que están ayudando a los afectados".

El subdelegado del Gobierno de Soria, Miguel Latorre, ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha emplazado a esperar a la investigación para conocer las causas del accidente.

Las banderas a media asta se han colocado en las fachadas de las diferentes sedes de las administraciones en Soria.º

Por su parte, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha emplazado a la investigación para conocer el motivo de las accidente que, como aseguró el ministro de Transportes, “parece raro, con una línea recta, y se da la circunstancia de que descarrila un tren y viene otro y además dos vagones caen por un terraplén. Se han dado una sucesión de acontecimientos que es lo que ha generado una tragedia tan grande. España tiene unas infraestructuras de primer nivel, que no podemos dudar, pero a veces se unen todas estas circunstancias”.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recordado que aunque la cifra de fallecidos alcanza ya los 40, ésta no es definitiva.

“Quiero expresar todo mi agradecimiento al enorme trabajo de los equipos de rescate durante la noche, en circunstancias muy difíciles, y mis condolencias a víctimas y familia en estos momentos tan terribles”, ha subrayado en la red social ‘X’.

Puente ya destacó este lunes que el accidente de ferrocarril de Adamuz (Córdoba) era “raro y difícil de explicar” porque el tren de Iryo que provocó el choque era relativamente nuevo y también se había renovado muy recientemente la infraestructura.

Según explicó el ministro, el tren de Iryo que se salió de la vía era relativamente nuevo, de unos cuatro años, y la infraestructura en esa línea Madrid-Sevilla se renovó hace poco, concluyendo los trabajos en mayo pasado, con una inversión de 700 millones de euros.

Será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) la que determinará las causas del descarrilamiento del tren de Iryo que realizaba el recorrido entre Málaga y Madrid, con el que impactó el Alvia de Renfe que iba de Madrid a Huelva, que también descarriló.