Soria suspende pleno tras grave accidente de trenes en Córdoba, con 39 fallecidos

Lunes, 19 Enero 2026 07:38

El Ayuntamiento de Soria ha suspendido el pleno ordinario que tenía previsto celebrar este lunes, tras el accidente de trenes ocurrido en Ademuz (Córdoba), en el que han fallecido al menos 39 personas.

El Ayuntamiento soriano decidió anoche, al filo de las 12 horas, suspender el pleno fijado para este mañana del lunes, ante la gravedad del accidente.

Además de los fallecidos, 73 personas permanecen ingresadas en centros hospitalarios, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores.

El titular de Transportes, Öscar Puente, ha detallado que el descarrilamiento de los últimos vagones del tren Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid ha ocurrido “con la mala fortuna” de que circulaba en dirección contraria en una vía paralela un Alvia, entre Madrid y Huelva, cuya cabecera ha impactado con los coches de Iryo.

Más de 200 trenes se verán afectados este lunes por la suspensión de la circulación ferroviaria en las líneas de alta velocidad entre Madrid y las ciudades andaluzas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva.