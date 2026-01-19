La segunda Quedada solidaria entrega recaudación a asociación Alzheimer Soria

Lunes, 19 Enero 2026 19:43

La organización de la Segunda "Quedada Solidaria 24 horas corriendo en La Dehesa" ha entregado la recaudación obtenida en esta convocatoria a la asociación Alzheimer Soria.

La carrera solidaria se celebró durante los días 3 y 4 de enero en la capital.

La organización ha dado las gracias a las empresas colaboradoras, a la Concejalía de Cultura, a los medios de comunicación que se hicieron eco de la noticia, a los clubes de atletismo de Soria y, sobre todo, a los 400 acompañantes que corrieron por esta causa.

"Gracias a vuestra colaboración hemos recaudado la cantidad de 3.102 euros para ayudar en su encomiable labor a la Asociación Alzheimer Soria", ha destacado.

La organización de esta prueba solidaria ha emplazado ya a la próxima edición.