La empresa del chanquete de Soria recibe más de 900.000 euros de fondos europeos

Martes, 20 Enero 2026 11:59

Acuisalinas, la empresa de innovación acuícola ubicada en las naves nido del polígono de Valcorba en Soria, ha sido beneficiaria de dos ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) por importe total de 910.000 euros, concedidas a través de la Junta de Castilla y León.

Las ayudas obtenidas se distribuyen en dos aportaciones: una de 750.000 €eurosdestinada al sector primario y orientada al desarrollo y consolidación de su sistema propio de cría; y otra de 160.000 euros para el ámbito productivo y vinculada a los procesos de transformación, envasado y valorización del producto. Ambas fueron anunciadas por la Consejera de Agricultura, María González Corral, el pasado viernes.

Acuisalinas ha explicado en un comunicado que este respaldo institucional apoya una inversión global prevista de aproximadamente 1,5 millones de euros para la puesta en marcha de su proyecto integral de cría en tierra del Chanquete de Soria, una alternativa sostenible al chanquete salvaje cuya captura está restringida por motivos de conservación.

Manuel Fernández Durán, gerente de la empresa, ha señalado que la subvención respalda el proyecto de desarrollo y consolidación del Chanquete de Soria, “una marca comercial única a nivel mundial que ofrece una alternativa sostenible al chanquete tradicional, y que será producida íntegramente en tierra mediante un modelo innovador, eficiente y respetuoso con el medio ambiente”.

Fernández Durán ha manifetado que se trata de un producto “con mínimo impacto ambiental y de máxima calidad gastronómica, superando incluso al salvaje” y añade: “será comercializado bajo la marca Chanquete de Soria y con el eslogan Criado en tierra con sabor a mar, por lo que este proyecto va a posicionar a Soria como referente en innovación, sostenibilidad y economía azul desde el interior”.

Innovación desde el interior para proteger el mar

Tras 14 años de investigación con el objetivo de recuperar el chanquete como producto emblemático de la gastronomía española sin agotar los recursos marinos, Acuisalinas ha desarrollado un proceso propio de acuicultura basado en sistemas de recirculación (RAS).

Este proceso ha permitido a Acuisainas cerrar el ciclo biológico del chanquete en condiciones controladas y obtener un producto innovador, 100 % trazable, y sin antibióticos. Además, desde la firma explican que su modelo productivo elimina la presión sobre las poblaciones salvajes y que está diseñado para reducir al mínimo la huella hídrica y energética.

Economía circular y rural

Desde Acuisalinas han destacado en un comunicado que, “más allá de la innovación tecnológica, este proyecto supone una apuesta decidida por la economía circular y el desarrollo rural, generando empleo cualificado, transferencia de conocimiento y nuevas oportunidades económicas en la provincia de Soria”.

Para finalizar la compañía ha querido mostrar su agradecimiento a la Junta de Castilla y León, a la Cámara de Comercio y al Ayuntamiento de Soria. Ha afirmado que el apoyo y acompañamiento de estas tres instituciones ha sido “clave para convertir la investigación científica en un proyecto empresarial viable y con proyección internacional”.

“Con el respaldo europeo que suponen estas ayudas, Acuisalinas refuerza su compromiso de seguir desarrollando un modelo de producción responsable, eficiente y replicable, situando a Soria y Castilla y León en el mapa de la innovación acuícola internacional”, concluyen desde la empresa