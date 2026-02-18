Cines Lara estrena divertida comedia negra española

Miércoles, 18 Febrero 2026 09:29

Cines Lara trae esta semana a su cartelera dos nuevos estrenos. Uno de ellos es una divertida comedia negra española dirigida por María Ripoll.

EL FANTASMA DE MI MUJER

Fernando vive un matrimonio tranquilo con María mientras tiene un lío con Julia. Una noche recibe la llamada de su amante diciéndole que acaba de atropellar a María. Un accidente, vamos, que no quería matarla, pero que necesita ayuda para deshacerse del cadáver. Desbordado por los acontecimientos, Fernando finge ante la policía que su mujer le ha abandonado, hasta que le entra una llamada de… ¿María? Desde ese momento, Fernando cree escuchar e incluso ver a su mujer a todas horas y en todas partes. ¿Es el infierno de la culpa… o existe otra explicación?

La nueva película de Maria Ripoll (Vivir dos veces, Ahora o nunca). Una divertida comedia negra protagonizada por Javier Rey (Velvet, El verano que vivimos), Loreto Mauleón (La buena letra, Patria), María Hervás (Machos Alfa), Marco Cáceres (La trinchera infinita) y Macarena Gómez (La que se avecina, 30 monedas).

EL FANTASMA DE MI MUJER - Tráiler Oficial

GREENLAND 2

Después de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, Jeff Garrity (Gerard Butler), junto con su mujer Allison (Morena Baccarin) y su hijo Nathan (Roman Griffin Davis), son obligados a abandonar el búnker que les ha mantenido a salvo durante cinco años para buscar una zona en Europa que pueda ser habitable. Así, el último refugio es el principio de un nuevo comienzo. Juntos emprenderán un viaje donde los desastres naturales y los humanos que sobrevivieron han convertido el mundo en un auténtico infierno.

La esperada secuela del thriller apocalíptico GREENLAND: EL ÚLTIMO REFUGIO vuelve con una intensa historia de supervivencia y sacrificio, que mezcla adrenalina, drama e impresionantes efectos visuales. Del director Ric Roman Waugh (Objetivo: Washington D.C.; Operación Kandahar), GREENLAND 2 nos trae nuevas amenazas y desafíos, de nuevo con Gerard Butler (300, Juego de Ladrones), Morena Baccarin (Deadpool, Serenity) y Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit, La Larga Marcha), al frente de la aventura apocalíptica.

Tráiler español de Greenland 2