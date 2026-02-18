Los trabajadores denuncian deficiente gestión del Ayuntamiento en materia de personal

Miércoles, 18 Febrero 2026 11:04

El comité de empresa del Ayuntamiento de Soria han vuelto a denunciar que todo sigue estancado en materia de personal, ante la cerrazón del equipo socialista de Gobierno.

Fernando Santiaago, presidente del Comité de empresa, ha explicado en rueda de prensa que el cambio de horarios y aperturas y cierres de instalaciones deportivas se están negociando con Ayuntamiento pero las están estancadas.

“Seguimos padeciendo el mismo trato que llevamos denunciando años. Se menciona mucho que el convenio es bueno, pero es como el que tiene una estatua de alabastro encima de la televisión, es bonito pero no se aplica”, ha denunciado.

Santiago ha reiterado que se sigue contratando servicios en el exterior, por lo que ha pedido que si se está por empleo público se pongan medidas para cortar esta tendencia.

Oscar Hernández Hornillos, de USO, ha apuntado que el concejal de Personal de las negociaciones para cambiar horarios de instalaciones deportivas dijo en la entrada que se grabaría sesión para facilitar trabajo de secretaria, un derecho que se negó a trabajadores.

“La ley es clara: cualquier persona puede grabar una conversación en la que participa. Quien no tiene nada que ocultar, no lo rechaza. No es la primera vez que ocurre”, ha censurado.

Como testigos está toda la oposición municipal, ha recalcado.

En la comisión de grado se llevan cinco años sin convocar, con lo que el trabajador pierde poder adquisitivo.

“Es una administración que se gestiona como un cortijo. El presupuesto consolida gobierno caciquil y autoritario”, ha criticado.

Hernández ha asegurado que los trabajadores se sienten indefensos ante retraso de actas.

Santiago ha reconocido la desconfianza que tienen los sindicatos en la forma de proceder del equipo socialista de Gobierno, por lo que los trabajadores quieren también contar con una grabación.

Francisco Javier Hernández, de CSIF, ha lamentado que desde 2015 se está encallado en convenio colectivo que no tiene salida y la única, la de los presupuestos, tampoco se toma.

“El capítulo 1 en este Ayuntamiento es estimativo, no se sabe lo que se va a gastar. No va acompañado de una plantilla. Esto redunda en otras problemáticas lo que deriva en gestión absolutista, lejos del cumplimiento y posibilidad de negociar, con calendarios laborales sin negociar y aprobar. Por sorpresa nos encontramos con periodo de consultas, donde la problemática en cierre de piscinas, por carencia de personal, se fundamenta en proyección a trabajadores. Se tendrá que aceptar lo que ellos quieran imponer, pero no resolverá el problema”, ha censurado.

Hernández ha advertido que existe una reducción de trabajadores en las piscinas, que repercutirá en el servicio y en los propios ciudadanos.

“Cada vez pagan más impuestos y la prestación de servicios es cada vez peor”, ha señalado.

Los sindicatos no tienen RPT aprobada, por no haber sido facilitada por el equipo de Gobierno.

Fernando Pérez, de grupo independiente, ha señalado que las alegaciones rechazadas ayer por el pleno municipal, con los votos favorables de PSOE y en contra de PP y Vox.

Con estos dos grupos se ha acordado una carrera profesional, bloqueada por PSOE.

Los trabajadores están esperando la contestación por escrito a alegaciones.

“Debería haberse aprobado con presupuestos la plantilla de personal, por mandato legal y por soporte jurídico de gasto. Su falta provoca imposibilildad de empleo público, no puede aprobar nuevas plazas ni procesos de estabilización”, ha advertido.

Además ha apuntado que si se interpusiese un recurso contencioso-administrativo, el presupuesto podría quedar en suspenso.

Los representantes de los trabajadores estudiarán la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo a presupuestos.

Se han decantado por una mediación, porque la otra opción depende de las posibilidades económicas de los propios sindicatos, frente a un Ayuntamiento que lo paga con los impuestos de todos.