El PP denuncia que Carlos Martínez sigue tratando el Ayuntamiento como su "cortijo"

Viernes, 13 Febrero 2026 20:52

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Soria ha calificado "inaceptable" el comportamiento del actual alcalde de Soria, Carlos Martínez, por utilizar recursos e instalaciones institucionales del Ayuntamiento con fines claramente electorales y de promoción personal.

La propia Junta Electoral ha tenido que intervenir, obligando a la retirada de un vídeo, de todas las redes sociales, en el que se empleaban dependencias y símbolos del Ayuntamiento con fines de campaña.

El Grupo Popular lleva tiempo denunciando este tipo de comportamientos por parte de los representantes socialistas, desviando siempre la atención hacia la Junta de Castilla y León, intentando esconder sus graves problemas de gestión municipal.

El Partido Popular se ha mostado en un comunicado totalmente en contra de estas actuaciones y rechaza que se utilice el Ayuntamiento de Soria como un “cortijo” en manos de Partido Socialista Obrero Español.

"Consideramos que las instituciones deben estar al servicio de los ciudadanos, no convertirse en herramientas de promoción personal ni en escenarios de propaganda", ha apuntado.

En política no todo vale, según ha reiterado el PP, y lo que está demostrando Carlos Martínez es, por desgracia, qué tipo de forma de hacer política representa: la del insulto constante, el agravio como herramienta habitual, muy pocas propuestas reales y prácticamente cero soluciones para los problemas de los ciudadanos.

"Su estrategia parece centrarse en crispar el ambiente y enfangar todo lo que toca", ha censurado.